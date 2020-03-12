***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 15:12
***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BAKAB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827470
BIST
15:3195.886
En Yüksek
|Değişim
|: -5,03%
|| -5.080,59
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
95.675
15:316,2606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0503
|Açılış
|: 6,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2610
En Düşük
6,2064
15:317,0218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0201
|Açılış
|: 7,0070
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
15:31324,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -1,99
|Açılış
|: 324,67
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
324,18
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|29.115.991
|% 20,00
|
|ECZYT
|13,22
|129.826.657
|% 19,96
|
|DEVA
|11,92
|209.359.846
|% 19,92
|
|SELEC
|8,85
|142.490.391
|% 19,92
|
|PINSU
|2,84
|19.159.466
|% 19,83
|
|TSPOR
|3,44
|165.493.795
|% -20,00
|
|HUBVC
|16,00
|54.912.178
|% -20,00
|
|IHEVA
|2,55
|6.508.267
|% -19,81
|
|ALCTL
|13,04
|18.593.096
|% -19,56
|
|RYSAS
|4,58
|40.753.644
|% -19,51
|
|ASELS
|25,12
|628.011.835
|% -3,98
|
|THYAO
|8,85
|445.406.911
|% -7,91
|
|ECILC
|4,78
|276.865.840
|% 19,80
|
|GARAN
|8,92
|261.877.370
|% -6,89
|
|MGROS
|21,28
|235.355.571
|% -7,40
|
|IHLGM
|0,97
|137.736.968
|% -13,39
|
|ODAS
|1,40
|154.022.706
|% -13,04
|
|KARSN
|1,39
|109.994.335
|% -9,74
|
|EKGYO
|1,16
|90.087.001
|% -6,45
|
|CEMAS
|0,78
|62.321.753
|% -15,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9193
|7,9591
|% -0,25
|
|Frank
|6,6317
|6,6717
|% 0,56
|
|Riyal
|1,6615
|1,6698
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.609
|-26,23
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|-24,00
|
|Tam
|2.152
|2.207
|-26,73
|
|Yarım
|1.040
|1.068
|-12,93
|
|Çeyrek
|522
|534
|-6,47
|
|Gümüş.Ons
|16,05
|16,10
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|-0,06
|
|B. Petrol
|33,84
|33,84
|-1,95
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:41BFREN
Yüzde -9.46 oranında düşüşle 187.60 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 205 adet işlem
-
15:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, KRDMD, THYAO
-
15:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4598, 87 kaybederek (% -4.80 ) 91, 138
-
15:40
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BALAT, YBTAS, FRIGO, RODRG, AYES, YONGA, ARTI, OZRDN, HALKS, SALIX
-
15:40
DEVA, PINSU, VKING değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında