***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 14:44
***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828659
BIST
15:0898.127
En Yüksek
|Değişim
|: 4,79%
|| 4.487,81
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.308
En Düşük
91.644
15:086,2884
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0289
|Açılış
|: 6,2720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
15:087,0194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0535
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
15:08319,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,60
|Açılış
|: 319,76
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|YGYO
|0,44
|8.231.597
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|36.091.841
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|3.991.176
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|532.633
|% 10,00
|
|ARDYZ
|11,47
|5.772.646
|% 9,97
|
|AKGRT
|5,23
|5.099.259
|% -12,54
|
|MEGAP
|1,62
|189.511
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|189.511
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|ASELS
|25,74
|771.122.060
|% 5,67
|
|THYAO
|9,29
|763.314.969
|% 9,55
|
|GARAN
|9,33
|420.325.934
|% 6,75
|
|EREGL
|8,47
|258.883.929
|% 3,93
|
|KRDMD
|2,13
|237.310.746
|% 6,50
|
|ODAS
|1,40
|231.930.800
|% 6,06
|
|IHLGM
|0,97
|122.874.908
|% 7,78
|
|KRDMD
|2,13
|237.310.746
|% 6,50
|
|YKBNK
|2,25
|228.543.654
|% 5,63
|
|EKGYO
|1,21
|114.509.134
|% 5,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8325
|7,8718
|% -0,99
|
|Frank
|6,5964
|6,6362
|% -1,00
|
|Riyal
|1,6664
|1,6748
|% -0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|11,20
|
|Altın Gr.
|319
|319
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|2.117
|2.149
|-3,00
|
|Tam
|2.108
|2.161
|-6,86
|
|Yarım
|1.019
|1.045
|-3,32
|
|Çeyrek
|511
|523
|-1,66
|
|Gümüş.Ons
|15,73
|15,76
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|35,14
|35,14
|1,92
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