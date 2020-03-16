***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 10:09
***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829080
BIST
12:1189.891
En Yüksek
|Değişim
|: -5,98%
|| -5.714,34
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
89.677
12:116,3786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0491
|Açılış
|: 6,3720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3786
En Düşük
6,2780
12:117,1539
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,1209
|Açılış
|: 7,1460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
12:11314,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 3,40
|Açılış
|: 314,79
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,14
|7.555.101
|% 7,55
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|RTALB
|2,88
|36.804.972
|% 5,49
|
|MMCAS
|0,92
|9
|% 4,55
|
|IHEVA
|2,07
|1.984.212
|% -10,00
|
|BRKSN
|2,16
|1.298.293
|% -10,00
|
|DENGE
|0,90
|106.901
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ISBIR
|425,20
|2.976
|% -9,99
|
|ASELS
|23,58
|276.682.755
|% -7,38
|
|THYAO
|8,50
|228.628.783
|% -7,00
|
|GARAN
|8,36
|211.252.187
|% -7,21
|
|ECILC
|3,88
|112.153.551
|% -4,43
|
|PETKM
|3,00
|73.903.875
|% -4,46
|
|IHLGM
|0,88
|43.584.452
|% -7,37
|
|ODAS
|1,27
|61.301.223
|% -7,97
|
|EKGYO
|1,14
|45.024.069
|% -5,00
|
|KRDMD
|1,93
|71.398.021
|% -6,31
|
|YKBNK
|2,10
|73.512.776
|% -4,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8420
|7,8813
|% 1,22
|
|Frank
|6,7544
|6,7951
|% 1,94
|
|Riyal
|1,6928
|1,7013
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.536
|1.537
|6,63
|
|Altın Gr.
|316
|316
|4,32
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.093
|2.147
|23,42
|
|Yarım
|1.012
|1.039
|11,33
|
|Çeyrek
|507
|519
|5,67
|
|Gümüş.Ons
|13,75
|13,78
|-0,96
|
|Gümüş Gr.
|2,83
|2,84
|-0,17
|
|B. Petrol
|31,41
|31,41
|-2,44
|