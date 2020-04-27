***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.04.2020 13:37
***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840277
BIST
16:22101.180
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 2.421,05
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.333
En Düşük
100.086
16:226,9893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0346
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
16:227,5849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0510
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5883
En Düşük
7,5263
16:22386,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,31
|Açılış
|: 386,37
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,26
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|7,15
|155.710.631
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|20.062.852
|% 10,00
|
|LKMNH
|7,04
|26.723.698
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|8.355.708
|% 10,00
|
|MMCAS
|0,99
|107.668
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.500,00
|146.576
|% -9,63
|
|BMELK
|3,20
|423.484
|% -8,57
|
|BALAT
|2,30
|346.050
|% -8,00
|
|FRIGO
|13,90
|395.783
|% -7,33
|
|TDGYO
|2,69
|2.672.474
|% -5,28
|
|THYAO
|10,78
|1.099.414.930
|% 4,97
|
|GARAN
|8,35
|918.645.468
|% 2,83
|
|ASELS
|27,44
|662.715.786
|% 2,85
|
|ECILC
|4,98
|495.268.036
|% 3,32
|
|MGROS
|29,32
|390.470.846
|% 2,09
|
|GARAN
|8,35
|918.645.468
|% 2,83
|
|THYAO
|10,78
|1.099.414.930
|% 4,97
|
|GUSGR
|3,23
|325.840.678
|% 4,19
|
|IHLGM
|1,07
|106.863.776
|% 1,90
|
|ECILC
|4,98
|495.268.036
|% 3,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6598
|8,7032
|% 1,01
|
|Frank
|7,1473
|7,1904
|% 0,40
|
|Riyal
|1,8526
|1,8619
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|-8,53
|
|Altın Gr.
|387
|387
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.535
|-2,40
|
|Tam
|2.542
|2.597
|-6,40
|
|Yarım
|1.239
|1.269
|-1,30
|
|Çeyrek
|621
|635
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|15,19
|15,23
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|23,21
|23,21
|-1,60
|