BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|29.709.740
|% 10,00
|GOLTS
|15,62
|23.726.063
|% 10,00
|BRISA
|9,46
|22.312.175
|% 10,00
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|KONYA
|256,10
|31.332.130
|% 9,96
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,7132
|8,7569
|% 0,84
|Frank
|7,1621
|7,2053
|% 0,76
|Riyal
|1,8545
|1,8638
|% 0,60
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-0,55
|Altın Gr.
|385
|385
|2,51
|Cumhuriyet
|2.469
|2.527
|14,50
|Tam
|2.534
|2.589
|14,80
|Yarım
|1.235
|1.265
|7,20
|Çeyrek
|619
|633
|3,60
|Gümüş.Ons
|15,23
|15,26
|-0,06
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|B. Petrol
|26,47
|26,47
|2,25
Seans Raporu
- 15:52AKGUV Yüzde -3.89 oranında düşüşle 1.73 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 982, 242 adet işlem
- 15:51XU100 Endeks 100, 918 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 67 altında . İşlem hacmi 8, 278.00 milyon TL de
- 15:51PETUN Yüzde -9.99 oranında düşüşle 27.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 005, 137 adet işlem
- 15:50SALIX Yüzde -9.64 oranında düşüşle 6.00 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 602 adet işlem
- 15:49SMART Yüzde -4.19 oranında düşüşle 10.30 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 075, 980 adet işlem