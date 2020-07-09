***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2020 11:47
***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858180
BIST
11:43118.307
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -405,02
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
11:436,8679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0071
|Açılış
|: 6,8980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8679
En Düşük
6,8526
11:437,7893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0141
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
11:43400,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,85
|Açılış
|: 400,77
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,96
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|35.764.005
|% 10,00
|
|KENT
|917,10
|25.068.475
|% 9,99
|
|GLRYH
|13,32
|12.263.100
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|7.111.402
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|42.268.316
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|8.572.299
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|31.397.084
|% -9,93
|
|ARTI
|1,96
|55.462
|% -9,68
|
|MRGYO
|2,43
|8.651.676
|% -9,67
|
|SNPAM
|8,70
|3.150.525
|% -9,66
|
|THYAO
|11,76
|1.132.369.094
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,24
|649.913.856
|% -1,75
|
|SISE
|6,45
|576.614.803
|% 1,26
|
|KRDMD
|3,23
|515.957.507
|% -1,22
|
|TRKCM
|4,57
|487.534.963
|% 6,03
|
|EKGYO
|2,24
|649.913.856
|% -1,75
|
|KRDMD
|3,23
|515.957.507
|% -1,22
|
|TRKCM
|4,57
|487.534.963
|% 6,03
|
|THYAO
|11,76
|1.132.369.094
|% 3,98
|
|CEMAS
|1,60
|147.574.397
|% -6,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6499
|8,6932
|% 0,31
|
|Frank
|7,2924
|7,3364
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|5,85
|
|Altın Gr.
|401
|401
|1,73
|
|Cumhuriyet
|2.594
|2.616
|10,30
|
|Tam
|2.670
|2.684
|10,50
|
|Yarım
|1.297
|1.313
|5,10
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|19,01
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|4,19
|4,20
|0,07
|
|B. Petrol
|43,23
|43,23
|-0,07
|
Seans Raporu
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11:53XU100
Endeks 118, 141 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 48 altında . İşlem hacmi 9, 081.00 milyon TL de