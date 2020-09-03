***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.09.2020 15:11
***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873124
BIST
16:271.080
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -4,05
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.074
16:277,4392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0565
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4518
En Düşük
7,3591
16:278,8167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0628
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8316
En Düşük
8,7171
16:27464,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,97
|Açılış
|: 464,19
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
464,55
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler16:27
|DGATE
|10,78
|32.696.892
|% 10,00
|
|ADEL
|19,36
|54.397.783
|% 10,00
|
|HATEK
|11,77
|20.577.653
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.328.866
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.265.083
|% 10,00
|
|KENT
|458,50
|1.861.510
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|3.525.663
|% -9,97
|
|ISKUR
|300.001,90
|900.004
|% -9,91
|
|BURVA
|60,50
|1.268.939
|% -7,21
|
|ETYAT
|1,79
|29.262.669
|% -6,77
|
|GSRAY
|3,68
|1.300.978.950
|% 5,75
|
|ASELS
|17,05
|1.007.691.578
|% 2,71
|
|TSPOR
|5,83
|927.412.718
|% 5,42
|
|BJKAS
|3,59
|824.458.711
|% 5,28
|
|FENER
|33,72
|663.185.677
|% 8,70
|
|GSRAY
|3,68
|1.300.978.950
|% 5,75
|
|BJKAS
|3,59
|824.458.711
|% 5,28
|
|EKGYO
|1,73
|327.326.644
|% -2,26
|
|TSPOR
|5,83
|927.412.718
|% 5,42
|
|YKBNK
|2,03
|237.851.958
|% -0,98
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4357
|7,4392
|% 0,77
|
|Euro
|8,8095
|8,8167
|% 0,72
|
|Sterlin
|9,8603
|9,9098
|% 0,34
|
|Frank
|8,1462
|8,1953
|% 0,91
|
|Riyal
|1,9797
|1,9897
|% 0,89
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-1,68
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,97
|
|Cumhuriyet
|3.074
|3.121
|6,00
|
|Tam
|3.067
|3.145
|13,53
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|6,55
|
|Çeyrek
|744
|761
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|27,17
|27,22
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,01
|
|B. Petrol
|43,33
|43,33
|-1,10
|
Seans Raporu
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