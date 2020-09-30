***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.09.2020 11:50
***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BAKAB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877383
BIST
16:281.138
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 15,22
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.139
En Düşük
1.129
16:287,7705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0463
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
16:289,0877
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0910
|Açılış
|: 9,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0775
16:28473,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,47
|Açılış
|: 473,07
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler16:28
|KENT
|334,10
|1.689.273
|% 39,15
|
|GUBRF
|32,12
|442.665.476
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.517.680
|% 10,00
|
|DURDO
|23,76
|12.650.276
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|6.117.667
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|7.610.471
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.171.104
|% -10,00
|
|ALCAR
|139,70
|115.455.517
|% -9,99
|
|YONGA
|36,10
|5.047.069
|% -9,98
|
|SUMAS
|46,72
|1.330.114
|% -9,98
|
|SISE
|7,44
|4.095.535.023
|% 0,68
|
|ASELS
|19,16
|2.762.224.448
|% 2,96
|
|GARAN
|7,03
|1.222.086.413
|% 1,88
|
|KARSN
|3,13
|874.716.121
|% 5,03
|
|KRDMD
|3,34
|677.779.767
|% 1,83
|
|SISE
|7,44
|4.095.535.023
|% 0,68
|
|KARSN
|3,13
|874.716.121
|% 5,03
|
|KRDMD
|3,34
|677.779.767
|% 1,83
|
|GARAN
|7,03
|1.222.086.413
|% 1,88
|
|ASELS
|19,16
|2.762.224.448
|% 2,96
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7653
|7,7705
|% -0,59
|
|Euro
|9,0820
|9,0877
|% -0,99
|
|Sterlin
|9,9665
|10,0164
|% -0,45
|
|Frank
|8,3999
|8,4505
|% -0,74
|
|Riyal
|2,0667
|2,0771
|% -0,46
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-7,90
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|3.141
|3.188
|-13,00
|
|Tam
|3.122
|3.200
|-19,86
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|-9,60
|
|Çeyrek
|757
|774
|-4,81
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,97
|-0,10
|
|B. Petrol
|41,70
|41,70
|0,14
|