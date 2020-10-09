***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.10.2020 10:00
***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880368
BIST
12:461.157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 6,31
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.159
En Düşük
1.151
12:467,9387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0048
|Açılış
|: 7,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,9037
12:469,3611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0106
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3695
En Düşük
9,3073
12:46487,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,37
|Açılış
|: 487,82
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,10
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler12:44
|IDEAS
|11,66
|4.982.364
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|379.971
|% 10,00
|
|VANGD
|12,22
|8.065.933
|% 9,99
|
|MERKO
|23,36
|105.623.735
|% 9,98
|
|KENT
|292,00
|5.438.304
|% 9,98
|
|TKURU
|495,20
|1.127.570
|% -10,00
|
|UZERB
|41,26
|639.365
|% -9,99
|
|EMNIS
|63,55
|217.023
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|242.630
|% -9,99
|
|YAPRK
|93,35
|925.285
|% -9,98
|
|SISE
|6,90
|786.128.654
|% 1,62
|
|GARAN
|7,04
|477.748.513
|% 1,00
|
|KERVT
|7,16
|273.867.136
|% 9,15
|
|TUPRS
|82,40
|253.189.598
|% 0,67
|
|TKNSA
|9,09
|243.426.573
|% 3,65
|
|SISE
|6,90
|786.128.654
|% 1,62
|
|TSKB
|1,12
|115.038.633
|% 2,75
|
|EKGYO
|1,76
|142.194.460
|% 0,57
|
|USAK
|2,23
|171.808.080
|% 6,19
|
|KRDMD
|3,45
|235.242.071
|% 1,77
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9324
|7,9370
|% -0,08
|
|Euro
|9,3546
|9,3623
|% 0,13
|
|Sterlin
|10,2218
|10,2731
|% -0,16
|
|Frank
|8,6457
|8,6978
|% 0,27
|
|Riyal
|2,1075
|2,1181
|% -0,12
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|19,05
|
|Altın Gr.
|488
|488
|4,31
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|42,00
|
|Tam
|3.212
|3.292
|36,59
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|17,70
|
|Çeyrek
|779
|796
|8,85
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,10
|
|B. Petrol
|42,89
|42,89
|-0,45
|