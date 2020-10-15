***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.10.2020 12:22
***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881914
BIST
13:401.186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,71
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.181
13:407,9360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0254
|Açılış
|: 7,9410
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9497
En Düşük
7,9004
13:409,3074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0156
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
13:40483,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,34
|Açılış
|: 483,99
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
484,87
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler13:40
|FMIZP
|129,80
|31.713.163
|% 10,00
|
|ETYAT
|5,06
|13.438.704
|% 10,00
|
|PENGD
|6,71
|148.872.439
|% 10,00
|
|EUYO
|3,41
|1.460.356
|% 10,00
|
|RAYSG
|18,26
|6.517.904
|% 10,00
|
|TKURU
|325,00
|746.850
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|181.714
|% -10,00
|
|KSTUR
|131,40
|258.070
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|278.149
|% -10,00
|
|YAPRK
|61,30
|427.200
|% -9,99
|
|PETKM
|4,77
|1.033.975.629
|% -1,65
|
|ZOREN
|3,01
|994.353.366
|% -1,63
|
|EKGYO
|1,95
|917.519.796
|% 2,63
|
|ECILC
|7,15
|789.112.013
|% 3,62
|
|KRDMD
|3,69
|599.377.416
|% -0,54
|
|EKGYO
|1,95
|917.519.796
|% 2,63
|
|ZOREN
|3,01
|994.353.366
|% -1,63
|
|PETKM
|4,77
|1.033.975.629
|% -1,65
|
|KRDMD
|3,69
|599.377.416
|% -0,54
|
|ECILC
|7,15
|789.112.013
|% 3,62
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9317
|7,9360
|% 0,32
|
|Euro
|9,3021
|9,3074
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,2500
|10,3014
|% -0,11
|
|Frank
|8,6511
|8,7032
|% 0,31
|
|Riyal
|2,1099
|2,1205
|% 0,35
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|-6,26
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.248
|-16,00
|
|Tam
|3.185
|3.265
|-16,57
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-8,02
|
|Çeyrek
|772
|790
|-4,01
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,94
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,09
|
|B. Petrol
|42,22
|42,22
|-1,10
|