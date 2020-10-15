***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.10.2020 12:45
***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BAKAB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881920
BIST
14:121.185
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,01
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.181
14:127,9380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0274
|Açılış
|: 7,9370
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9497
En Düşük
7,9004
14:129,3065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0147
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
14:12483,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,11
|Açılış
|: 483,55
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
484,87
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler14:10
|PENGD
|6,71
|149.805.444
|% 10,00
|
|RAYSG
|18,26
|6.893.531
|% 10,00
|
|EUYO
|3,41
|1.479.606
|% 10,00
|
|FMIZP
|129,80
|31.920.843
|% 10,00
|
|CEOEM
|8,14
|75.272.558
|% 10,00
|
|TKURU
|325,00
|766.350
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|546.609
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|333.916
|% -10,00
|
|COSMO
|9,82
|175.513
|% -9,99
|
|SODSN
|27,22
|1.129.463
|% -9,99
|
|PETKM
|4,82
|1.127.617.881
|% -0,62
|
|ZOREN
|3,02
|1.043.160.419
|% -1,31
|
|EKGYO
|1,95
|931.868.865
|% 2,63
|
|ECILC
|7,13
|819.885.306
|% 3,33
|
|KRDMD
|3,68
|692.121.598
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,95
|931.868.865
|% 2,63
|
|ZOREN
|3,02
|1.043.160.419
|% -1,31
|
|PETKM
|4,82
|1.127.617.881
|% -0,62
|
|KRDMD
|3,68
|692.121.598
|% -0,81
|
|ECILC
|7,13
|819.885.306
|% 3,33
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9336
|7,9369
|% 0,33
|
|Euro
|9,3001
|9,3047
|% 0,14
|
|Sterlin
|10,2546
|10,3060
|% -0,07
|
|Frank
|8,6518
|8,7039
|% 0,31
|
|Riyal
|2,1090
|2,1196
|% 0,31
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-6,98
|
|Altın Gr.
|484
|484
|0,20
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.248
|-16,00
|
|Tam
|3.187
|3.267
|-14,57
|
|Yarım
|1.541
|1.580
|-7,05
|
|Çeyrek
|773
|790
|-3,52
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,89
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,48
|42,48
|-0,84
|