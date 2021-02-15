***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.02.2021 17:28
***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909680
BIST
17:331.561
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 22,51
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.561
En Düşük
1.547
17:336,9542
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,0815
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9449
17:338,4351
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,0909
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4300
17:33406,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -5,28
|Açılış
|: 406,78
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,20
BIST En Aktif Hisseler17:31
|VAKFN
|12,32
|12.589.877
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|4.353.967
|% 10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|251.214.307
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|DARDL
|31,60
|4.753.698
|% -9,66
|
|KRGYO
|6,90
|199.871.357
|% -9,21
|
|KOZAL
|155,00
|4.045.431.682
|% 7,49
|
|SASA
|37,86
|1.702.756.319
|% 9,99
|
|THYAO
|12,36
|1.188.516.684
|% 3,00
|
|GUBRF
|72,65
|945.077.392
|% 5,06
|
|PETKM
|5,15
|938.430.958
|% 3,41
|
|PETKM
|5,15
|938.430.958
|% 3,41
|
|EKGYO
|2,54
|453.524.433
|% 0,79
|
|ALBRK
|2,32
|306.328.428
|% 3,57
|
|SKBNK
|1,45
|191.093.707
|% 0,69
|
|GSDHO
|2,73
|357.894.642
|% 1,11
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9547
|6,9577
|% -1,11
|
|Euro
|8,4365
|8,4403
|% -1,01
|
|Sterlin
|9,6378
|9,6861
|% -0,81
|
|Frank
|7,7751
|7,8219
|% -1,04
|
|Riyal
|1,8483
|1,8575
|% -1,17
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|-1,95
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-5,57
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-30,25
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,64
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,64
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,14
|63,14
|0,71
|
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