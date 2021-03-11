***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2021 16:19
***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917288
BIST
17:321.558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -7,13
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.552
17:327,5301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0256
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5540
En Düşük
7,4320
17:329,0056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0496
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
9,0340
En Düşük
8,8904
17:32418,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,33
|Açılış
|: 418,08
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,31
BIST En Aktif Hisseler17:30
|TACTR
|27,50
|569.624
|% 10,00
|
|DITAS
|18,30
|51.277.270
|% 9,98
|
|RTALB
|23,60
|134.796.782
|% 9,97
|
|TRILC
|16,10
|1.394.630
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|29.741.802
|% 9,97
|
|MERIT
|273,30
|1.331.528
|% -9,98
|
|KATMR
|4,51
|487.582.012
|% -9,80
|
|IZMDC
|2,78
|221.019.199
|% -9,74
|
|BAKAB
|26,80
|82.771.223
|% -9,64
|
|YONGA
|30,74
|750.788
|% -9,59
|
|SASA
|45,30
|3.956.681.083
|% -2,50
|
|SISE
|7,71
|1.541.645.838
|% 0,26
|
|KOZAL
|126,70
|1.108.423.344
|% -1,78
|
|GARAN
|9,01
|1.043.507.115
|% -1,74
|
|EKGYO
|2,34
|960.321.685
|% -1,68
|
|EKGYO
|2,34
|960.321.685
|% -1,68
|
|SISE
|7,71
|1.541.645.838
|% 0,26
|
|DOHOL
|3,44
|603.534.650
|% 1,78
|
|TSKB
|1,69
|282.398.024
|% -1,17
|
|PETKM
|6,24
|813.474.195
|% 0,16
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5289
|7,5357
|% 0,42
|
|Euro
|8,9953
|9,0075
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,4772
|10,5297
|% 0,65
|
|Frank
|8,0982
|8,1470
|% 0,87
|
|Riyal
|2,0015
|2,0116
|% 0,50
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-2,77
|
|Altın Gr.
|417
|417
|1,50
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|9,00
|
|Tam
|2.752
|2.824
|-1,13
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|-0,55
|
|Çeyrek
|667
|683
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,01
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,78
|68,78
|0,88
|
Seans Raporu
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