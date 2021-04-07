***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.04.2021 11:30
***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BAKAB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924137
BIST
11:311.409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -11,12
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.404
11:318,1653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0371
|Açılış
|: 8,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,1997
En Düşük
8,1173
11:319,7057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0352
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7398
En Düşük
9,6365
11:31456,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 456,10
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
458,94
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler11:29
|MTRKS
|33,88
|77.416
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,67
|1.481.746
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|2.776.632
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|2.012.505
|% 9,96
|
|GEDIK
|22,54
|18.794.615
|% 9,95
|
|TRILC
|53,25
|32.363.091
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|1.823.648
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,90
|850.025
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,47
|57.756
|% -8,86
|
|MMCAS
|5,75
|28.750
|% -7,26
|
|BJKAS
|9,39
|459.058.306
|% 3,19
|
|KRDMD
|7,47
|369.408.698
|% 1,49
|
|GARAN
|6,77
|294.229.949
|% -0,29
|
|JANTS
|856,60
|247.578.407
|% -3,60
|
|THYAO
|12,95
|240.302.300
|% 1,49
|
|EKGYO
|1,93
|138.185.252
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,15
|122.651.060
|% -1,38
|
|TSKB
|1,38
|76.239.525
|% 0,00
|
|ODAS
|3,74
|198.406.524
|% 1,91
|
|KRDMD
|7,47
|369.408.698
|% 1,49
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1596
|8,1622
|% 0,42
|
|Euro
|9,6934
|9,7013
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,2345
|11,2909
|% 0,19
|
|Frank
|8,7307
|8,7833
|% 0,30
|
|Riyal
|2,1700
|2,1809
|% 0,35
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-6,07
|
|Altın Gr.
|457
|458
|1,56
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,98
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,00
|
|B. Petrol
|62,92
|62,92
|0,18
|
Seans Raporu
11:29
daha fazla
-
11:41FORMT
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 1.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 569, 093 adet işlem
-
11:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 16 kaybederek (% -0.56 ) 1, 445
-
11:40XU100
Endeks 1, 410 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 5, 155.00 milyon TL de
-
11:39AVGYO
Yüzde -4.95 oranında düşüşle 3.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 304, 765 adet işlem
-
11:38BTCIM
Yüzde -5.66 oranında düşüşle 13.00 lira fiyatla işlem gören hissede 416, 992 adet işlem