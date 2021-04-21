***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 10:06
***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929829
BIST
18:051.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
0
En Düşük
0
18:058,1308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0236
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1317
En Düşük
8,0986
18:059,7937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0248
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7957
En Düşük
9,7531
18:05466,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,91
|Açılış
|: 466,74
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
466,90
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|5,56
|12.522.255
|% 0,00
|
|GUBRF
|62,05
|171.698.614
|% 0,00
|
|SNPAM
|19,14
|1.013.482
|% 0,00
|
|AYES
|14,43
|1.327.103
|% 0,00
|
|ARSAN
|9,32
|10.494.395
|% 0,00
|
|GEREL
|5,56
|12.522.255
|% 0,00
|
|GUBRF
|62,05
|171.698.614
|% 0,00
|
|SNPAM
|19,14
|1.013.482
|% 0,00
|
|AYES
|14,43
|1.327.103
|% 0,00
|
|ARSAN
|9,32
|10.494.395
|% 0,00
|
|EREGL
|18,23
|1.575.134.959
|% 0,00
|
|GARAN
|7,09
|1.525.453.165
|% 0,00
|
|PETKM
|6,57
|1.102.106.971
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,20
|725.956.808
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,84
|688.611.459
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,84
|688.611.459
|% 0,00
|
|GARAN
|7,09
|1.525.453.165
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,12
|433.894.664
|% 0,00
|
|TSKB
|1,26
|237.132.025
|% 0,00
|
|PETKM
|6,57
|1.102.106.971
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1251
|8,1313
|% 0,30
|
|Euro
|9,7837
|9,7947
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,2843
|11,3409
|% 0,12
|
|Frank
|8,8298
|8,8830
|% 0,10
|
|Riyal
|2,1579
|2,1688
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|7,91
|
|Altın Gr.
|466
|466
|2,14
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|0,06
|
|B. Petrol
|66,19
|66,19
|-0,38
|
Seans Raporu
18:05
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10:03ATLAS
Yüzde 9.88 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 154, 168 adet işlem
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10:01AKCNS
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17:59XU100
Endeks 1, 369 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 58 altında . İşlem hacmi 14, 407.00 milyon TL de
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17:58SNGYO
Yüzde -5.07 oranında düşüşle 4.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 052, 205 adet işlem