***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 10:23
***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929846
BIST
11:381.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -13,07
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
11:388,1427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0355
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1577
En Düşük
8,0986
11:389,8009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0320
|Açılış
|: 9,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8120
En Düşük
9,7531
11:38466,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,70
|Açılış
|: 466,52
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,54
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler11:36
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|7.253.100
|% 9,52
|
|FENER
|35,02
|70.355.270
|% 9,44
|
|MTRYO
|2,15
|2.064.359
|% 8,04
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|BJKAS
|9,00
|9.252.882
|% -10,00
|
|ANELE
|4,46
|43.953.800
|% -9,90
|
|ODAS
|2,47
|159.777.074
|% -9,19
|
|DIRIT
|5,00
|28.590
|% -9,09
|
|SEKFK
|5,80
|2.290.845
|% -8,95
|
|PETKM
|6,43
|630.861.926
|% -2,13
|
|GARAN
|6,97
|411.777.116
|% -1,69
|
|EREGL
|18,18
|334.558.768
|% -0,27
|
|KRDMD
|7,13
|259.620.880
|% -0,97
|
|KOZAL
|108,30
|198.463.480
|% -0,64
|
|PETKM
|6,43
|630.861.926
|% -2,13
|
|YKBNK
|2,07
|181.263.208
|% -2,36
|
|ODAS
|2,47
|159.777.074
|% -9,19
|
|GARAN
|6,97
|411.777.116
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,83
|105.879.491
|% -0,54
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1397
|8,1455
|% 0,47
|
|Euro
|9,7959
|9,8020
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,3197
|11,3765
|% 0,44
|
|Frank
|8,8442
|8,8974
|% 0,26
|
|Riyal
|2,1652
|2,1760
|% 0,44
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|4,61
|
|Altın Gr.
|467
|467
|2,94
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,06
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,81
|0,07
|
|B. Petrol
|66,33
|66,33
|-0,24
|