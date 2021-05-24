***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.05.2021 16:07
***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937477
BIST
17:281.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,64
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.458
En Düşük
1.442
17:288,3844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0310
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
17:2810,2542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0051
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
17:28507,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,48
|Açılış
|: 507,60
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler17:26
|TRILC
|42,90
|113.738.388
|% 10,00
|
|SONME
|42,50
|14.511.498
|% 9,99
|
|MERKO
|6,83
|18.658.178
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.120.635
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|27.813.301
|% 9,96
|
|DERHL
|8,12
|22.537.597
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|181.623.128
|% -9,95
|
|SNPAM
|16,88
|152.390
|% -9,93
|
|FRIGO
|22,30
|35.457.889
|% -8,61
|
|SAYAS
|28,74
|32.249.051
|% -6,81
|
|GARAN
|8,11
|1.159.331.222
|% -0,61
|
|FENER
|33,54
|701.527.978
|% 6,75
|
|ASELS
|15,46
|698.157.769
|% 2,05
|
|EREGL
|19,17
|668.034.979
|% 2,46
|
|KRDMD
|8,09
|660.685.033
|% 0,75
|
|GARAN
|8,11
|1.159.331.222
|% -0,61
|
|TSKB
|1,40
|188.114.025
|% 2,19
|
|YKBNK
|2,16
|266.372.381
|% 0,00
|
|KARSN
|4,90
|543.581.777
|% 1,24
|
|EKGYO
|1,98
|176.844.529
|% 1,02
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3821
|8,3839
|% -0,37
|
|Euro
|10,2467
|10,2505
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,8406
|11,9000
|% -0,27
|
|Frank
|9,3245
|9,3807
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2297
|2,2409
|% -0,34
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|2,14
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.403
|12,00
|
|Tam
|3.335
|3.419
|11,14
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|5,39
|
|Çeyrek
|809
|827
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|27,80
|27,82
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|0,05
|
|B. Petrol
|67,88
|67,88
|1,53
|
Seans Raporu
17:26
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17:40SAMAT
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17:37FENER
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