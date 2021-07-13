BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler18:00
|VBTYZ
|13,72
|46.296.795
|% 0,00
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|8,6240
|8,6270
|% -0,09
|Euro
|10,2377
|10,2437
|% -0,09
|Sterlin
|11,9417
|12,0016
|% -0,10
|Frank
|9,3893
|9,4458
|% -0,09
|Riyal
|2,2926
|2,3041
|% -0,12
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|5,67
|Altın Gr.
|502
|502
|0,95
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,32
|0,11
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,01
|B. Petrol
|75,48
|75,48
|0,32
Seans Raporu 18:00
- 10:01GLRYH Yüzde 7.83 oranında artışla 2.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 564, 480 adet işlem
- 17:59EUKYO Yüzde -8.00 oranında düşüşle 7.59 lira fiyatla işlem gören hissede 505, 699 adet işlem
- 17:58XU100 Endeks 1, 361 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 25 altında . İşlem hacmi 10, 580.00 milyon TL de
- 17:58NTGAZ Yüzde -5.81 oranında düşüşle 7.94 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 339, 038 adet işlem
- 17:56PSDTC Yüzde -4.34 oranında düşüşle 23.34 lira fiyatla işlem gören hissede 220, 678 adet işlem