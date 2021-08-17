***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.08.2021 10:20
***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958546
BIST
13:051.453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,27
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.450
13:058,3942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0597
|Açılış
|: 8,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3861
13:059,8962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0724
|Açılış
|: 9,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8839
13:05484,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,99
|Açılış
|: 484,89
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
483,58
BIST En Aktif Hisseler13:05
|IZFAS
|7,50
|5.367.115
|% 9,97
|
|UFUK
|20,44
|865.470
|% 9,72
|
|ADESE
|1,39
|18.873.921
|% 9,45
|
|PENTA
|77,90
|30.845.636
|% 8,42
|
|VBTYZ
|25,96
|128.679.575
|% 7,81
|
|IDEAS
|41,32
|1.726.019
|% -9,98
|
|DAGI
|3,45
|48.215.864
|% -9,92
|
|ORMA
|27,10
|199.799
|% -8,14
|
|IDGYO
|2,86
|8.849.524
|% -6,23
|
|DENGE
|1,51
|1.762.648
|% -4,43
|
|GENIL
|16,26
|273.007.885
|% 2,46
|
|KOZAL
|104,90
|167.109.848
|% -0,38
|
|KZBGY
|19,21
|161.241.758
|% 3,84
|
|VBTYZ
|25,96
|128.679.575
|% 7,81
|
|BOBET
|4,78
|117.262.292
|% -0,21
|
|MRGYO
|1,11
|66.838.895
|% 0,91
|
|ODAS
|1,36
|44.706.099
|% -1,45
|
|CEMAS
|1,27
|32.603.118
|% -0,78
|
|BOBET
|4,78
|117.262.292
|% -0,21
|
|TRGYO
|3,82
|80.559.189
|% -2,30
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3921
|8,3942
|% -0,71
|
|Euro
|9,8925
|9,8962
|% -0,73
|
|Sterlin
|11,5675
|11,6255
|% -0,86
|
|Frank
|9,1931
|9,2484
|% -0,39
|
|Riyal
|2,2351
|2,2463
|% -0,56
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|7,10
|
|Altın Gr.
|485
|486
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.271
|-4,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|0,03
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|0,01
|
|Çeyrek
|778
|795
|0,01
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,28
|69,28
|-0,23
|