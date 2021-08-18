***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.08.2021 16:11
***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958988
BIST
17:031.444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -5,60
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.444
En Düşük
1.434
17:038,5208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0728
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
17:039,9550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0200
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
9,9700
En Düşük
9,9450
17:03488,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,74
|Açılış
|: 488,40
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler17:03
|DMSAS
|8,04
|114.937.187
|% 17,03
|
|PENTA
|90,35
|16.227.315
|% 16,88
|
|DOBUR
|23,24
|2.692.805
|% 14,03
|
|KTSKR
|52,35
|93.636.081
|% 12,24
|
|ESCAR
|20,24
|92.249.272
|% 10,78
|
|VAKKO
|10,51
|38.243.815
|% -7,73
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|ALKIM
|15,57
|116.124.652
|% -6,65
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|DARDL
|2,25
|11.026.989
|% -6,25
|
|GARAN
|9,32
|824.353.557
|% -0,64
|
|KRDMD
|7,71
|652.774.725
|% -4,10
|
|SISE
|8,71
|515.834.788
|% 1,04
|
|EREGL
|18,59
|511.155.627
|% -2,41
|
|THYAO
|12,27
|507.175.672
|% 0,16
|
|EKGYO
|1,86
|375.384.453
|% 1,09
|
|ODAS
|1,42
|168.310.128
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,56
|247.448.053
|% -1,16
|
|GARAN
|9,32
|824.353.557
|% -0,64
|
|KRDMD
|7,71
|652.774.725
|% -4,10
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5173
|8,5208
|% 0,86
|
|Euro
|9,9450
|9,9550
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,6314
|11,6897
|% 0,38
|
|Frank
|9,2565
|9,3123
|% 0,86
|
|Riyal
|2,2652
|2,2766
|% 0,85
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-8,15
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,02
|
|Cumhuriyet
|3.242
|3.291
|9,00
|
|Tam
|3.225
|3.306
|7,81
|
|Yarım
|1.559
|1.599
|3,77
|
|Çeyrek
|782
|800
|1,89
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,35
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,00
|
|B. Petrol
|66,44
|66,44
|-1,79
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 11 kaybederek (% -0.39 ) 1, 556
-
17:16XU100
Endeks 1, 444 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 41 altında . İşlem hacmi 9, 991.00 milyon TL de
-
17:13BRYAT
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 389.30 lira fiyatla işlem gören hissede 285, 262 adet işlem
-
17:12ATEKS
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 35.30 lira fiyatla işlem gören hissede 301, 369 adet işlem
-
17:11XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 56 altında . İşlem hacmi 9, 808.00 milyon TL de