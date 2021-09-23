***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.09.2021 14:05
***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964962
BIST
13:591.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,63
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.417
En Düşük
1.405
13:598,7636
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1117
|Açılış
|: 8,6420
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8021
En Düşük
8,6232
13:5910,2850
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,1706
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,3360
En Düşük
10,1002
13:59493,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,01
|Açılış
|: 493,94
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
494,54
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler13:59
|YEOTK
|66,55
|202.226.903
|% 10,00
|
|BAGFS
|19,80
|974.238
|% 10,00
|
|OYLUM
|10,57
|18.893.552
|% 9,88
|
|RALYH
|4,67
|56.277.971
|% 9,88
|
|KIMMR
|4,23
|3.793.341
|% 9,87
|
|AKYHO
|2,49
|82.829.530
|% -8,12
|
|KTSKR
|58,00
|15.700.783
|% -7,94
|
|UZERB
|28,10
|138.887
|% -5,26
|
|DESPC
|11,21
|5.854.278
|% -5,24
|
|DOGUB
|4,90
|7.839.321
|% -5,04
|
|GARAN
|9,53
|965.039.400
|% 0,53
|
|EREGL
|16,91
|530.180.504
|% 0,06
|
|THYAO
|13,22
|478.556.735
|% 0,23
|
|TUPRS
|112,00
|304.094.710
|% 1,08
|
|SASA
|27,34
|284.280.764
|% 4,03
|
|YKBNK
|2,46
|267.301.910
|% 0,82
|
|GARAN
|9,53
|965.039.400
|% 0,53
|
|ODAS
|1,36
|58.547.650
|% 0,74
|
|KATMR
|1,35
|53.418.629
|% 5,47
|
|KRDMD
|6,45
|243.567.266
|% -0,62
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7614
|8,7636
|% 1,29
|
|Euro
|10,2765
|10,2850
|% 1,69
|
|Sterlin
|11,8113
|11,8705
|% 0,55
|
|Frank
|9,3329
|9,3891
|% 0,33
|
|Riyal
|2,3021
|2,3137
|% 0,10
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|6,12
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,10
|
|Cumhuriyet
|3.263
|3.312
|-3,00
|
|Tam
|3.246
|3.328
|-3,54
|
|Yarım
|1.569
|1.610
|-1,72
|
|Çeyrek
|787
|805
|-0,85
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,79
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,01
|
|B. Petrol
|75,95
|75,95
|-0,24
|