***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.05.2022 14:45
***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031447
BIST
14:392.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -13,57
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.378
14:3915,8930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0511
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
14:3916,8088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0274
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9482
En Düşük
16,7772
14:39942,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,77
|Açılış
|: 942,28
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler14:37
|IMASM
|46,90
|19.740.560
|% 9,99
|
|DAGHL
|23,68
|1.508.862
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,69
|8.019.296
|% 9,85
|
|GRNYO
|2,47
|4.405.964
|% 9,29
|
|VERUS
|58,20
|28.982.174
|% 8,68
|
|ULUSE
|177,00
|45.540.944
|% -7,81
|
|SMRTG
|21,52
|111.145.181
|% -6,92
|
|PAMEL
|98,70
|5.647.642
|% -6,71
|
|OZRDN
|9,93
|2.948.558
|% -6,67
|
|UFUK
|40,16
|767.117
|% -6,60
|
|GARAN
|16,06
|2.211.226.780
|% 2,62
|
|THYAO
|42,54
|1.329.976.973
|% 0,33
|
|SISE
|19,56
|1.091.407.362
|% -1,76
|
|YKBNK
|4,39
|1.060.328.267
|% 0,00
|
|KOZAL
|188,70
|809.782.207
|% 2,67
|
|EKGYO
|2,63
|468.168.131
|% 0,38
|
|ARDYZ
|6,42
|222.817.054
|% 4,90
|
|ADESE
|0,76
|20.873.692
|% -1,30
|
|ODAS
|2,30
|61.004.372
|% -0,86
|
|FORMT
|1,47
|35.253.648
|% 2,08
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8812
|15,8915
|% 0,31
|
|Euro
|16,7981
|16,8189
|% -0,10
|
|Sterlin
|19,7834
|19,8826
|% 0,20
|
|Frank
|16,3167
|16,4150
|% 0,38
|
|Riyal
|4,2289
|4,2501
|% 0,20
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|1,28
|
|Altın Gr.
|943
|943
|2,22
|
|Cumhuriyet
|6.261
|6.356
|7,00
|
|Tam
|6.224
|6.385
|-17,07
|
|Yarım
|3.008
|3.088
|-8,26
|
|Çeyrek
|1.509
|1.544
|-4,13
|
|Gümüş.Ons
|21,97
|21,99
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,25
|0,05
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,45
|