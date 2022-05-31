***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.05.2022 17:50
***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033620
BIST
17:352.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 18,55
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
17:3516,3942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0140
|Açılış
|: 16,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
17:3517,6054
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0603
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5195
17:35971,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -5,51
|Açılış
|: 971,93
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
970,14
BIST En Aktif Hisseler17:33
|MRGYO
|1,54
|22.622.371
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.381.927
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|47.504.422
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|7.024.020
|% 9,96
|
|RYSAS
|6,42
|56.010.300
|% 9,93
|
|AKFGY
|2,24
|301.074.835
|% -9,31
|
|KZBGY
|70,50
|37.671.061
|% -8,97
|
|OTTO
|32,50
|539.936
|% -8,19
|
|SNPAM
|7,10
|619.592
|% -8,15
|
|AVGYO
|3,08
|27.066.594
|% -8,06
|
|THYAO
|49,10
|6.445.559.831
|% -0,85
|
|TUPRS
|271,40
|2.704.230.810
|% 4,79
|
|SISE
|20,92
|2.082.952.040
|% 1,30
|
|SASA
|36,04
|1.815.671.044
|% 5,44
|
|SAHOL
|21,22
|1.777.652.388
|% -0,09
|
|EKGYO
|2,82
|1.337.619.832
|% 4,83
|
|YKBNK
|4,70
|1.375.698.248
|% 3,30
|
|DOHOL
|3,99
|1.099.235.525
|% 1,01
|
|TSKB
|2,23
|571.423.824
|% 5,69
|
|KARSN
|7,10
|1.617.160.732
|% -2,34
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3870
|16,3940
|% 0,08
|
|Euro
|17,5832
|17,6048
|% -0,34
|
|Sterlin
|20,5809
|20,6842
|% -0,40
|
|Frank
|17,0269
|17,1294
|% -0,07
|
|Riyal
|4,3588
|4,3807
|% 0,13
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-8,96
|
|Altın Gr.
|971
|972
|-5,80
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,87
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|-0,09
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,83
|
Seans Raporu
17:33
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-
17:48KGYO
Yüzde 4.73 oranında artışla 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 997, 429 adet işlem
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17:47METUR
Yüzde 8.03 oranında artışla 4.44 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 390, 645 adet işlem
-
17:46KUYAS
Yüzde 4.82 oranında artışla 6.74 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 460, 999 adet işlem
-
17:45OZGYO
Yüzde 4.93 oranında artışla 2.34 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 138, 899 adet işlem
-
17:44TUPRS
Yüzde 4.52 oranında artışla 270.70 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 805, 389 adet işlem