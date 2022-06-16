***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2022 14:08
***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037662
BIST
14:552.483
En Yüksek
|Değişim
|: -1,90%
|| -48,01
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
14:5517,3226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0849
|Açılış
|: 17,3380
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
14:5518,0450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0254
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
14:551.013,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,08
|Açılış
|: 1.013,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler14:55
|YGGYO
|22,38
|14.743.798
|% 9,92
|
|LIDFA
|9,60
|2.343.314
|% 9,09
|
|UFUK
|72,50
|9.185.979
|% 8,21
|
|TSGYO
|4,78
|119.536.423
|% 7,42
|
|BRKO
|1,61
|2.479.435
|% 7,33
|
|DOBUR
|51,00
|3.612.594
|% -7,27
|
|FONET
|13,85
|107.582.283
|% -6,61
|
|HEDEF
|6,78
|14.037.398
|% -5,31
|
|TIRE
|19,30
|44.279.029
|% -5,30
|
|RTALB
|15,04
|42.080.727
|% -4,81
|
|THYAO
|47,52
|3.780.851.437
|% -1,90
|
|SASA
|45,90
|2.410.397.928
|% 2,64
|
|EREGL
|29,38
|2.123.506.741
|% -1,94
|
|SISE
|21,22
|1.305.015.008
|% -2,66
|
|KRDMD
|13,11
|904.684.034
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,54
|396.811.457
|% -2,31
|
|YKBNK
|4,63
|631.896.486
|% -2,73
|
|DOHOL
|3,94
|484.260.265
|% -4,14
|
|TSKB
|2,10
|227.306.356
|% -2,33
|
|ISCTR
|4,58
|473.481.669
|% -3,98
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3165
|17,3226
|% 0,49
|
|Euro
|18,0168
|18,0450
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,9715
|21,0767
|% 0,32
|
|Frank
|17,5982
|17,7042
|% 1,99
|
|Riyal
|4,6023
|4,6253
|% 0,56
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|-14,30
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-3,17
|
|Cumhuriyet
|6.745
|6.847
|7,00
|
|Tam
|6.724
|6.820
|-51,00
|
|Yarım
|3.301
|3.335
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.667
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,37
|21,41
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|-0,09
|
|B. Petrol
|116
|116
|-2,18
|
Seans Raporu
14:55
daha fazla
-
15:11TIRE
Yüzde -5.50 oranında düşüşle 19.26 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 246, 665 adet işlem
-
15:09TIRE
Yüzde -5.40 oranında düşüşle 19.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 243, 922 adet işlem
-
15:08FONET
Yüzde -6.54 oranında düşüşle 13.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 487, 135 adet işlem
-
15:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 59 kaybederek (% -2.10 ) 2, 220
-
15:07
DOAS, LIDFA, BRMEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında