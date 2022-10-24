***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.10.2022 11:24
***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073527
BIST
11:113.972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 37,20
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.946
11:1118,6088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0275
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6336
En Düşük
18,5049
11:1118,2864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0441
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2651
11:11986,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,11
|Açılış
|: 986,36
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
985,97
BIST En Aktif Hisseler11:09
|BFREN
|2.134,00
|40.369.055
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|185.321.309
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|70.871
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|370.933
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|2.812.003
|% 10,00
|
|PENTA
|70,85
|53.280.214
|% -10,00
|
|CONSE
|8,19
|197.368.852
|% -10,00
|
|BTCIM
|42,76
|18.697.238
|% -9,98
|
|SMRTG
|69,00
|210.743.134
|% -9,09
|
|ORGE
|21,86
|84.359.879
|% -9,07
|
|THYAO
|97,90
|2.182.725.981
|% -0,05
|
|EREGL
|31,20
|1.855.036.099
|% 5,62
|
|KRDMD
|12,88
|1.313.048.539
|% 4,55
|
|SASA
|95,75
|1.032.791.257
|% 2,79
|
|EKGYO
|4,68
|988.771.629
|% 0,86
|
|EKGYO
|4,68
|988.771.629
|% 0,86
|
|KRDMD
|12,88
|1.313.048.539
|% 4,55
|
|ODAS
|7,65
|578.087.932
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,99
|142.709.378
|% 1,53
|
|TSKB
|2,88
|206.349.922
|% -0,69
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5987
|18,6136
|% 0,17
|
|Euro
|18,2818
|18,2941
|% -0,20
|
|Sterlin
|21,0089
|21,1142
|% 0,33
|
|Frank
|18,5341
|18,6458
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9350
|4,9597
|% 0,12
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-10,56
|
|Altın Gr.
|986
|987
|-3,83
|
|Cumhuriyet
|6.677
|6.778
|46,00
|
|Tam
|6.683
|6.795
|86,00
|
|Yarım
|3.256
|3.319
|39,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.660
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|19,08
|19,11
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|-0,16
|
|B. Petrol
|90,06
|90,06
|-1,28
|