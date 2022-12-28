***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 10:34
***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090485
BIST
14:515.369
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -65,35
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
14:5118,7249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0540
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
14:5119,9346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0479
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
14:511.085,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,95
|Açılış
|: 1.085,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler14:50
|COSMO
|115,60
|8.882.588
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.673.861
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.106.682
|% 9,97
|
|UZERB
|168,00
|9.076.906
|% 9,73
|
|BRKVY
|36,60
|511.652.453
|% 9,65
|
|PLTUR
|17,36
|17.353.421
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.376.303
|% -9,89
|
|IMASM
|219,30
|117.982.757
|% -9,75
|
|KOZAL
|603,30
|4.314.299.042
|% -8,99
|
|CMBTN
|560,10
|43.191.035
|% -8,79
|
|KOZAL
|603,30
|4.314.299.042
|% -8,99
|
|THYAO
|139,70
|3.909.552.171
|% -2,38
|
|ENKAI
|32,12
|3.788.821.084
|% 5,10
|
|KRDMD
|18,00
|2.997.050.191
|% 1,35
|
|ASELS
|58,15
|2.901.228.083
|% 0,35
|
|EKGYO
|8,18
|1.648.531.975
|% -1,56
|
|KRDMD
|18,00
|2.997.050.191
|% 1,35
|
|YKBNK
|11,71
|1.709.584.489
|% -0,85
|
|ISCTR
|12,82
|1.740.482.596
|% -1,31
|
|SKBNK
|3,00
|397.271.604
|% -2,60
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7095
|18,7249
|% 0,29
|
|Euro
|19,9225
|19,9346
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,5405
|22,6536
|% 0,68
|
|Frank
|20,0953
|20,2163
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9630
|4,9879
|% 0,22
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-9,03
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-3,06
|
|Cumhuriyet
|7.293
|7.404
|4,00
|
|Tam
|7.330
|7.382
|-17,00
|
|Yarım
|3.550
|3.615
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.780
|1.807
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,37
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,57
|84,57
|-0,11
|
Seans Raporu
14:50
daha fazla
-
15:05RTALB
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 12.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 830, 671 adet işlem
-
15:04MERKO
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 8.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 542, 577 adet işlem
-
15:03XU100
Endeks 5, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 99 altında . İşlem hacmi 64, 428.00 milyon TL de
-
15:03HDFGS
Yüzde -5.05 oranında düşüşle 3.95 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 794, 535 adet işlem
-
15:02TLMAN
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 62.15 lira fiyatla işlem gören hissede 255, 853 adet işlem