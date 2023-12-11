***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.12.2023 11:36
***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224347
BIST
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15:007.781
En Düşük
|Değişim
|: -1,68%
|| -132,66
|Açılış
|: 7.920
|
|Önceki Kapanış
|: 7.914
|
7.749
En Yüksek
7.925
15:0028,9940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0094
|Açılış
|: 28,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0157
En Düşük
28,8493
15:0031,2590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0448
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,3600
En Düşük
31,0975
15:001.860,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -6,23
|Açılış
|: 1.860,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.866,62
|
1.872,34
En Düşük
1.855,85
BIST En Aktif Hisseler14:58
|AVTUR
|8,80
|4.621.201
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,42
|16.528.471
|% 10,00
|
|CATES
|76,00
|5.939.248
|% 9,99
|
|SKYMD
|10,24
|1.717.494
|% 9,99
|
|FMIZP
|394,25
|327.515.293
|% 9,97
|
|UMPAS
|8,10
|8.265.391
|% -10,00
|
|AYES
|31,28
|1.413.238
|% -9,96
|
|ALCAR
|1.325,00
|349.398.268
|% -9,31
|
|EGEEN
|12.462,50
|819.612.453
|% -9,20
|
|LIDER
|56,60
|213.319.688
|% -8,93
|
|THYAO
|248,90
|4.323.037.129
|% -2,01
|
|AGROT
|15,27
|1.866.105.847
|% 9,94
|
|TCELL
|57,65
|1.797.107.891
|% -1,45
|
|AKBNK
|34,92
|1.778.612.784
|% -0,11
|
|ISCTR
|22,16
|1.767.449.386
|% -0,45
|
|EKGYO
|7,64
|1.267.750.217
|% -3,29
|
|AGROT
|15,27
|1.866.105.847
|% 9,94
|
|YKBNK
|19,75
|1.757.858.999
|% 0,41
|
|ISCTR
|22,16
|1.767.449.386
|% -0,45
|
|ZOREN
|4,67
|370.241.051
|% -2,91
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9892
|28,9959
|% 0,04
|
|Euro
|31,2281
|31,2353
|% 0,07
|
|Sterlin
|36,3854
|36,5679
|% 0,34
|
|Frank
|32,8153
|33,0130
|% 0,00
|
|Riyal
|7,7066
|7,7453
|% 0,03
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,89
|22,92
|% 0,66
|
|Platin
|923,65
|925,46
|% 0,66
|
|Paladyum
|944,49
|951,77
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,19
|75,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.993,76
|1.994,02
|% 0,66
|