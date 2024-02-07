***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2024 17:00
***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247674
BIST
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18:058.843
En Düşük
|Değişim
|: -0,29%
|| -26,13
|Açılış
|: 8.912
|
|Önceki Kapanış
|: 8.869
|
8.843
En Yüksek
8.940
18:0530,5995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0472
|Açılış
|: 30,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6400
|
30,6031
En Düşük
30,4063
18:0532,9803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0855
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,0299
En Düşük
32,7190
18:052.006,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 6,44
|Açılış
|: 2.006,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,81
|
2.011,27
En Düşük
1.990,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IMASM
|15,40
|308.211.888
|% 10,00
|
|EUPWR
|200,20
|2.358.405.038
|% 10,00
|
|AVHOL
|56,70
|143.340.977
|% 9,99
|
|SMRTG
|71,55
|1.367.134.906
|% 9,99
|
|OBASE
|53,10
|118.049.843
|% 9,98
|
|KRGYO
|35,36
|206.973.874
|% -9,98
|
|DOFER
|49,56
|697.593.804
|% -9,97
|
|KTLEV
|82,75
|162.986.512
|% -8,51
|
|DIRIT
|16,08
|6.862.961
|% -7,80
|
|BORLS
|39,92
|380.009.377
|% -7,64
|
|ASTOR
|128,00
|5.336.242.837
|% 2,81
|
|MIATK
|51,10
|4.020.312.519
|% -6,50
|
|REEDR
|41,68
|3.963.692.147
|% 9,97
|
|KONTR
|265,75
|3.397.141.366
|% 5,56
|
|BINHO
|646,00
|2.407.719.770
|% -0,92
|
|ADESE
|2,88
|463.189.166
|% 9,92
|
|ODAS
|9,70
|1.312.349.276
|% 1,46
|
|HLGYO
|3,30
|330.030.952
|% 3,77
|
|REEDR
|41,68
|3.963.692.147
|% 9,97
|
|QUAGR
|3,99
|304.504.410
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5936
|30,5995
|% 0,15
|
|Euro
|32,9690
|32,9803
|% 0,26
|
|Sterlin
|38,5024
|38,6955
|% 0,30
|
|Frank
|34,9133
|35,1237
|% -0,23
|
|Riyal
|8,1384
|8,1792
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,38
|22,41
|% 0,66
|
|Platin
|882,84
|885,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|905,32
|909,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,06
|79,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,57
|2.039,92
|% 0,66
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Seans Raporu
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