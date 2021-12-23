***BAKAB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.12.2021 10:14
***BAKAB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cem Bakioğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985606
BIST
16:231.799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -5,12
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
16:2311,4018
En Yüksek
|Değişim
|: -6,47%
|| -0,7881
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
16:2312,9318
En Yüksek
|Değişim
|: -6,56%
|| -0,9083
|Açılış
|: 12,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
16:23646,59
En Yüksek
|Değişim
|: -8,65%
|| -61,21
|Açılış
|: 646,59
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler16:21
|PENTA
|359,70
|32.197.571
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|13.075.850
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|31.341.782
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|5.013.982
|% 9,86
|
|SUMAS
|100,00
|308.737
|% 9,53
|
|EPLAS
|24,30
|16.188.340
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,34
|84.345.581
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.643.420
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|DOBUR
|79,95
|1.244.502
|% -9,97
|
|GARAN
|11,89
|3.284.736.234
|% 0,08
|
|SISE
|12,83
|2.553.837.061
|% -3,39
|
|EREGL
|25,56
|2.027.022.717
|% 0,47
|
|THYAO
|19,05
|1.545.561.699
|% 0,90
|
|KRDMD
|9,00
|1.471.269.379
|% -3,23
|
|YKBNK
|3,58
|1.423.963.780
|% 2,87
|
|GARAN
|11,89
|3.284.736.234
|% 0,08
|
|SISE
|12,83
|2.553.837.061
|% -3,39
|
|DOHOL
|2,74
|473.825.515
|% -1,44
|
|KRDMD
|9,00
|1.471.269.379
|% -3,23
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2382
|11,2635
|% -7,60
|
|Euro
|12,7086
|12,7579
|% -7,82
|
|Sterlin
|14,9422
|15,0171
|% -8,07
|
|Frank
|12,0733
|12,1460
|% -8,67
|
|Riyal
|2,9632
|2,9781
|% -8,53
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|2,68
|
|Altın Gr.
|649
|649
|-59,15
|
|Cumhuriyet
|4.301
|4.366
|-539,00
|
|Tam
|4.284
|4.409
|-529,37
|
|Yarım
|2.070
|2.133
|-256,07
|
|Çeyrek
|1.038
|1.066
|-128,04
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,86
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,17
|8,18
|-0,77
|
|B. Petrol
|75,59
|75,59
|0,31
|
Seans Raporu
16:21
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16:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, TUPRS, SASA
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16:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 99 artarak (% 0.19 ) 1, 606
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16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, TETMT, PENTA
-
16:36
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DOBUR, DZGYO, EPLAS, DOCO, PRKAB, NIBAS
-
16:36
BEYAZ, SNKRN, TCELL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında