***BAKAB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.12.2021 09:58
***BAKAB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BAKAB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cem Bakioğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986274
BIST
10:251.926
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 35,19
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.934
En Düşük
1.899
10:2511,4438
En Yüksek
|Değişim
|: 4,12%
|| 0,4524
|Açılış
|: 11,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0500
|
11,5777
En Düşük
10,7605
10:2513,0729
En Yüksek
|Değişim
|: 5,09%
|| 0,6334
|Açılış
|: 13,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5500
|
14,1284
En Düşük
12,1851
10:25664,57
En Yüksek
|Değişim
|: 4,11%
|| 26,24
|Açılış
|: 664,57
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler10:25
|ISKPL
|5,39
|35.226.946
|% 10,00
|
|RAYSG
|14,90
|1.629.641
|% 9,96
|
|SMART
|5,63
|2.383.332
|% 9,96
|
|RALYH
|14,49
|299.016
|% 9,36
|
|EDATA
|17,85
|2.629.738
|% 8,91
|
|DOBUR
|64,80
|704.311
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,22
|2.015.836
|% -9,80
|
|UZERB
|32,90
|90.804
|% -7,27
|
|RODRG
|17,82
|1.146.005
|% -6,16
|
|SONME
|31,00
|351.757
|% -6,06
|
|THYAO
|21,38
|420.319.152
|% 1,23
|
|SASA
|50,70
|392.427.973
|% 6,51
|
|EREGL
|29,18
|366.313.314
|% 2,82
|
|SISE
|14,06
|322.116.668
|% 1,88
|
|ASELS
|22,40
|226.007.774
|% 3,61
|
|EKGYO
|2,25
|76.255.740
|% 1,35
|
|YKBNK
|3,56
|118.070.483
|% 0,85
|
|DOHOL
|2,87
|75.597.230
|% 1,41
|
|SISE
|14,06
|322.116.668
|% 1,88
|
|KRDMD
|9,72
|219.125.779
|% 3,08
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3918
|11,4438
|% 4,12
|
|Euro
|12,8664
|13,0729
|% 5,09
|
|Sterlin
|15,2616
|15,3381
|% 3,83
|
|Frank
|12,3776
|12,4522
|% 3,92
|
|Riyal
|3,0335
|3,0487
|% 3,95
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|3,31
|
|Altın Gr.
|657
|657
|18,77
|
|Cumhuriyet
|4.455
|4.522
|-212,00
|
|Tam
|4.436
|4.553
|64,33
|
|Yarım
|2.144
|2.202
|31,12
|
|Çeyrek
|1.075
|1.101
|15,55
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,75
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|8,25
|8,26
|0,13
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|-0,26
|
Seans Raporu
10:25
daha fazla
-
10:39SASA
Yüzde 6.51 oranında artışla 50.70 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 882, 921 adet işlem
-
10:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, VAKBN, GARAN
-
10:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, GUBRF, FROTO
-
10:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 38, 31 artarak (% 2.27 ) 1, 724
-
10:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISKPL, RAYSG, SMART