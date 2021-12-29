***BAKAB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.12.2021 10:02
***BAKAB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cem Bakioğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986815
BIST
17:181.896
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 45,29
|Açılış
|: 1.847
|
|Önceki Kapanış
|: 1.850
|
1.901
En Düşük
1.829
17:1812,6597
En Yüksek
|Değişim
|: 7,09%
|| 0,8379
|Açılış
|: 23,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3100
|
12,6806
En Düşük
11,7593
17:1814,3540
En Yüksek
|Değişim
|: 7,23%
|| 0,9676
|Açılış
|: 9,1681
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7576
|
14,3680
En Düşük
13,3150
17:18726,44
En Yüksek
|Değişim
|: 5,83%
|| 39,99
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler17:18
|ENKAI
|15,34
|137.529.064
|% 9,96
|
|RTALB
|22,52
|136.120.824
|% 9,96
|
|GLRYH
|2,76
|47.885.872
|% 9,96
|
|NTHOL
|5,97
|72.960.314
|% 9,94
|
|NIBAS
|15,81
|27.537.067
|% 9,94
|
|KLNMA
|17,00
|68.131
|% -44,08
|
|NUGYO
|5,58
|92.471.725
|% -10,00
|
|SEYKM
|12,36
|17.363.921
|% -9,98
|
|OYYAT
|45,40
|25.785.042
|% -9,56
|
|MIATK
|34,70
|32.893.406
|% -8,54
|
|EREGL
|29,02
|1.763.168.424
|% 4,31
|
|GARAN
|11,48
|1.611.867.625
|% 2,14
|
|THYAO
|21,42
|1.436.484.534
|% 4,59
|
|SISE
|13,86
|1.262.092.741
|% 3,36
|
|SASA
|52,80
|1.196.494.967
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,21
|546.171.638
|% 0,45
|
|YKBNK
|3,46
|794.277.242
|% 0,58
|
|GARAN
|11,48
|1.611.867.625
|% 2,14
|
|TSKB
|1,47
|159.197.029
|% 2,08
|
|AKBNK
|7,39
|752.272.803
|% 0,41
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,5571
|12,6597
|% 7,09
|
|Euro
|14,2404
|14,3540
|% 7,23
|
|Sterlin
|16,9168
|17,0017
|% 6,83
|
|Frank
|13,7104
|13,7930
|% 6,78
|
|Riyal
|3,3498
|3,3666
|% 6,75
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-12,93
|
|Altın Gr.
|726
|726
|39,33
|
|Cumhuriyet
|4.982
|5.057
|335,00
|
|Tam
|4.956
|5.085
|338,38
|
|Yarım
|2.395
|2.460
|163,69
|
|Çeyrek
|1.201
|1.230
|81,84
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,66
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|9,17
|9,17
|0,42
|
|B. Petrol
|78,46
|78,46
|-0,21
|