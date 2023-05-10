***BAKAB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.05.2023 10:49
***BAKAB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cem Bakioğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149419
BIST
13:514.500
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -36,08
|Açılış
|: 4.544
|
|Önceki Kapanış
|: 4.536
|
4.551
En Düşük
4.486
13:5119,5356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0226
|Açılış
|: 20,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5950
|
19,5569
En Düşük
19,4851
13:5121,4001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 22,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4600
|
21,4460
En Düşük
21,3327
13:511.276,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,67
|Açılış
|: 1.276,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.276,73
|
1.279,40
En Düşük
1.272,29
BIST En Aktif Hisseler13:51
|BRSAN
|137,50
|283.175.584
|% 10,00
|
|EGPRO
|58,85
|40.450.665
|% 10,00
|
|ULAS
|15,42
|9.023.840
|% 9,99
|
|FADE
|8,32
|6.773.753
|% 9,91
|
|ZOREN
|4,49
|189.775.827
|% 9,78
|
|AVHOL
|21,12
|3.607.972
|% -9,97
|
|GRTRK
|20,44
|144.958.453
|% -9,96
|
|TUKAS
|10,94
|138.034.873
|% -9,81
|
|IZINV
|19,98
|7.250.738
|% -8,01
|
|AYEN
|19,09
|35.242.143
|% -7,78
|
|ISCTR
|12,60
|2.619.214.556
|% 3,96
|
|KCHOL
|86,55
|2.085.139.529
|% -0,35
|
|CWENE
|111,00
|1.191.015.581
|% -6,09
|
|SISE
|37,12
|1.181.900.212
|% -1,01
|
|THYAO
|127,60
|1.038.844.946
|% -0,93
|
|ISCTR
|12,60
|2.619.214.556
|% 3,96
|
|EKGYO
|5,53
|375.225.219
|% 0,73
|
|YKBNK
|10,51
|668.742.613
|% 1,15
|
|ZOREN
|4,49
|189.775.827
|% 9,78
|
|KRDMD
|14,16
|560.339.573
|% 0,43
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5313
|19,5356
|% 0,12
|
|Euro
|21,3900
|21,4001
|% 0,06
|
|Sterlin
|24,5727
|24,6959
|% 0,06
|
|Frank
|21,8344
|21,9660
|% 0,04
|
|Riyal
|5,1926
|5,2186
|% 0,08
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.031
|2.032
|-3,09
|
|Altın Gr.
|1.276
|1.276
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|9.274
|9.414
|11,00
|
|Tam
|9.226
|9.461
|9,06
|
|Yarım
|4.565
|4.656
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.276
|2.314
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,59
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|16,06
|16,08
|-0,00
|
|B. Petrol
|76,58
|76,58
|-0,86
|