***BALAT* *ALFAS* *OTTO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
12.12.2022 18:39
re boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086714
BIST
18:055.193
En Yüksek
|Değişim
|: 3,76%
|| 188,00
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.223
En Düşük
5.058
18:0518,6328
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0080
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5886
18:0519,6382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7283
En Düşük
19,5689
18:051.067,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -8,52
|Açılış
|: 1.067,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.063,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASELS
|58,85
|7.601.447.460
|% 10,00
|
|SILVR
|17,60
|173.304.857
|% 10,00
|
|POLTK
|1.272,70
|32.416.916
|% 10,00
|
|HUNER
|14,09
|80.423.144
|% 9,99
|
|KOZAL
|466,80
|2.091.235.815
|% 9,99
|
|EMNIS
|62,00
|4.482.819
|% -7,05
|
|DOKTA
|51,00
|164.224.473
|% -7,02
|
|IDEAS
|48,10
|71.403.300
|% -5,31
|
|KAPLM
|116,70
|26.510.511
|% -3,87
|
|UFUK
|68,45
|4.965.526
|% -3,59
|
|THYAO
|145,00
|12.502.455.028
|% 2,84
|
|SAHOL
|40,80
|8.632.745.823
|% 1,75
|
|ASELS
|58,85
|7.601.447.460
|% 10,00
|
|EKGYO
|7,88
|5.641.480.275
|% 4,23
|
|YKBNK
|11,61
|5.562.833.025
|% 2,29
|
|EKGYO
|7,88
|5.641.480.275
|% 4,23
|
|SKBNK
|2,80
|1.355.707.962
|% 5,26
|
|YKBNK
|11,61
|5.562.833.025
|% 2,29
|
|TSKB
|4,19
|1.778.864.606
|% 5,81
|
|ISCTR
|11,13
|4.452.420.616
|% 5,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6256
|18,6410
|% 0,00
|
|Euro
|19,6114
|19,6424
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,7663
|22,8805
|% -0,06
|
|Frank
|19,7976
|19,9168
|% -0,30
|
|Riyal
|4,9388
|4,9636
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|-13,45
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|-9,87
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.178
|7.240
|-25,00
|
|Yarım
|3.476
|3.540
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.743
|1.769
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,29
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,91
|13,93
|-0,12
|
|B. Petrol
|77,92
|77,92
|1,82
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KOZAA
Yüzde 9.83 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 426, 286 adet işlem
-
17:57ALFAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 280.30 lira fiyatla işlem gören hissede 763, 070 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 249, 75 artarak (% 4.66 ) 5, 606
-
17:56XU100
Endeks 5, 215 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 2 üstünde . İşlem hacmi 126, 081.00 milyon TL de
-
17:55SILVR
Yüzde 10.00 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 071, 112 adet işlem