***BALAT* *AVGYO* *OZBAL* *MTY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
06.03.2020 09:22
***BALAT******AVGYO******OZBAL******MTY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [MTY, AVGYO, BALAT, OZBAL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824822
BIST
12:16109.595
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -2.219,77
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
109.531
12:166,0880
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0256
|Açılış
|: 6,0760
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
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6,1287
En Düşük
6,0727
12:166,8673
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
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|Açılış
|: 6,8360
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|Önceki Kapanış
|: 6,8160
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En Düşük
6,8333
12:16327,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,03
|Açılış
|: 327,97
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,08
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|3,54
|6.248.805
|% 14,94
|
|OYAYO
|7,77
|4.230.120
|% 14,94
|
|VAKKO
|6,29
|100.038.273
|% 13,74
|
|UTPYA
|5,29
|9.289.915
|% 9,07
|
|SUMAS
|9,97
|209
|% 7,20
|
|OSMEN
|6,05
|3.825
|% -9,70
|
|EKIZ
|1,12
|6.487
|% -9,68
|
|GARFA
|4,80
|8.241.627
|% -7,51
|
|GRNYO
|1,54
|1.524.288
|% -6,67
|
|PENGD
|4,12
|18.076.061
|% -6,58
|
|THYAO
|11,37
|480.979.664
|% -2,90
|
|ASELS
|29,68
|318.083.250
|% -1,98
|
|EREGL
|9,00
|268.078.820
|% 2,86
|
|GARAN
|9,95
|225.467.560
|% -3,40
|
|YKBNK
|2,43
|153.882.461
|% -3,95
|
|ODAS
|2,09
|146.351.399
|% -2,34
|
|YKBNK
|2,43
|153.882.461
|% -3,95
|
|KARSN
|1,86
|112.466.555
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,44
|75.032.211
|% -2,04
|
|IHLGM
|1,30
|56.970.079
|% -2,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8681
|7,9076
|% -0,42
|
|Frank
|6,4355
|6,4742
|% -0,02
|
|Riyal
|1,6153
|1,6234
|% -0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|3,38
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,34
|17,38
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|49,12
|49,12
|-0,87
|