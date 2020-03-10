***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 610.025 4.642.343Satışların Maliyeti15 -23.105 -3.640.734TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)586.920 1.001.609BRÜT KAR (ZARAR)586.920 1.001.609Genel Yönetim Giderleri17 -900.751 -2.570.998Pazarlama Giderleri17 -708.877Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 1.421.972 3.403.451Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -613.995 -4.806.999ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)494.146 -3.681.814FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)494.146 -3.681.814Finansman Gelirleri19 693.158Finansman Giderleri19 -170.085 -1.148.017SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)324.061 -4.136.673Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.277.310 507.412Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -1.277.310 507.412SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-953.249 -3.629.261DÖNEM KARI (ZARARI)-953.249 -3.629.261Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-110.850 -190.407Ana Ortaklık Payları-842.399 -3.438.854Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-83.923 -162.621Dönem Karı (Zararı)-953.249 -3.629.261Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-953.249 -3.629.261Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.666.098 1.534.978Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler336.404 262.055Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler104.814 223.975Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-134.628 223.975Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler239.442Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.219 1.740.141Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 2.933 -787.653Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.510.230Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler80.253Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-45.514 814.749Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler122.562Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler43.800Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler37.334 -273.636Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7 -48.705 61.930Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri1.157 -60.617Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri84.882 -274.949Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-70.233 21.642Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8 73.974Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler73.974Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 1.277.015 -513.173Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-20.455İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-796.772 1.931.662Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-442.116 -88.596Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler743.026 -162.015İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 390.664 -308.223İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 352.362 146.208Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-337.597 -1.647.976İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-337.597 -1.647.976Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 174.299Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -72.246 1.659.363Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler279.674 1.686.763İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7,2 102.333 69.679İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 177.341 1.617.084Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 22.871 -663.401Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler205.950 1.163.511İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 1.153.110 -99.375İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -947.160 1.262.886Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 -1.142.883 -213.958İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-53.451 23.672Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-53.451 23.672Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-83.923 -162.621YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-324.482 608.005Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-144.482 -126.677Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -144.482 -126.677Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri-180.000 734.682FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI409.554 -461.550Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-627.082 -399.991Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-627.082 -399.991Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.036.636 -61.559YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.149 -16.166NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.149 -16.166DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3 16.169DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.152 3Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.152 3Ticari Alacaklar835.444 1.537.135İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,23 405.345 796.009İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 430.099 741.126Diğer Alacaklar2.061.570 1.581.644İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8,23 442.116İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.619.454 1.581.644Stoklar9 9.605.373 9.589.418Peşin Ödenmiş Giderler25.765İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 25.765Diğer Dönen Varlıklar20 98.887 45.436ARA TOPLAM12.628.191 12.753.636Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar279.000 99.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.907.191 12.852.636DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 384.713 170.000Maddi Duran Varlıklar11 8.584.679 3.534.487Maddi Olmayan Duran Varlıklar36.318 36.639Şerefiye36.248 36.248Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 70 391Peşin Ödenmiş Giderler10 1.283.256 1.280.575Ertelenmiş Vergi Varlığı21 2.154.751 2.308.477TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.443.717 7.330.178TOPLAM VARLIKLAR25.350.908 20.182.814KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar69.435 150.627İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar69.435 150.627Banka Kredileri6 69.435 150.627Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 697.001 658.769Ticari Borçlar4.771.120 4.014.523İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,23 183.844 81.511İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 4.587.276 3.933.012Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 721.501 698.630Diğer Borçlar7.970.893 7.131.956İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8,23 2.326.716 724.066İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 5.644.177 6.407.890Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 180.925 1.323.808Kısa Vadeli Karşılıklar6.132 5.996Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 6.132 5.996ARA TOPLAM14.417.007 13.984.309TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.417.007 13.984.309UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar286.367 919.194İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar286.367 919.194Banka Kredileri6 286.367 919.194Ticari Borçlar7 31.160 639.470Diğer Borçlar8 2.708.678 3.158.218Uzun Vadeli Karşılıklar17.405 13.560Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 17.405 13.560Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 1.187.048 63.759TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.230.658 4.794.201TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER18.647.665 18.778.510ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.194.251 906.489Ödenmiş Sermaye15 12.165.862 12.165.862Sermaye Düzeltme Farkları15 235.912 235.912Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 441.055 441.055Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.388.285 -741.876Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.651.318 -589.427Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)5.241.793Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14,15 -590.475 -589.427Diğer Kazançlar (Kayıplar)15 736.967 -152.449Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 73.451 73.451Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 -11.267.915 -7.829.061Net Dönem Karı veya Zararı22 -842.399 -3.438.854Kontrol Gücü Olmayan Paylar15 508.992 497.815TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.703.243 1.404.304TOPLAM KAYNAKLAR25.350.908 20.182.814Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 12.165.862 235.912 441.055 -569.001 -47.641 73.451 -7.533.271 -295.790 4.470.577 577.885 5.048.462Transferler-295.790 295.790Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-20.426 -104.808 -3.438.854 -3.564.088 -80.070 -3.644.158Dönem Karı (Zararı)-3.438.854 -3.438.854 -190.407 -3.629.261Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-20.426 -104.808 -125.234 110.337 -14.897Dönem Sonu Bakiyeler15 12.165.862 235.912 441.055 -589.427 -152.449 73.451 -7.829.061 -3.438.854 906.489 497.815 1.404.304Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 12.165.862 235.912 441.055 -589.427 -152.449 73.451 -7.829.061 -3.438.854 906.489 497.815 1.404.304Transferler5.241.793 889.450 -3.438.854 3.438.854 6.131.243 6.131.243Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.048 -34 -842.399 -843.481 11.177 -832.304Dönem Karı (Zararı)-842.399 -842.399 -110.850 -953.249Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.048 -34 -1.082 122.027 120.945Dönem Sonu Bakiyeler15 12.165.862 235.912 441.055 5.241.793 -590.475 736.967 73.451 -11.267.915 -842.399 6.194.251 508.992 6.703.243Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-953.249 -3.629.261DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.082 -14.897Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.343 -26.187Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları296 5.529Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-35 5.761Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-35 5.761Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.082 -14.897TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-954.331 -3.644.158Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-110.850 -190.407Ana Ortaklık Payları-843.481 -3.453.751http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826415BIST