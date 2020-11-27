***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
27.11.2020 17:26
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
30.06.2019
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
-
Değişikliğin Nedeni
Bağımsız Denetimden Geçmiş olması
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
-
Açıklamalar
30.06.2020 Tarihli Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Raporlar bu gün 06.11.2020 tarihinde yeniden yayınlanacaktır.
Tüm yatırımcılara duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890340
BIST
17:171.328
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -14,13
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.327
17:177,8447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0270
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
17:179,3729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0151
|Açılış
|: 9,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
17:17447,96
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -10,09
|Açılış
|: 447,96
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
447,11
BIST En Aktif Hisseler17:15
|AKCNS
|15,18
|57.837.963
|% 10,00
|
|SEYKM
|18,70
|13.805.761
|% 10,00
|
|SAFKR
|13,87
|29.111.401
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|10.477.232
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.938.812
|% 9,97
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|FRIGO
|26,98
|2.516.527
|% -9,95
|
|SNKRN
|4,77
|320.137
|% -9,83
|
|BALAT
|8,80
|701.877
|% -7,85
|
|TSKB
|2,47
|550.195.965
|% -7,49
|
|EKGYO
|2,18
|2.928.290.978
|% 4,81
|
|GARAN
|9,24
|2.752.970.088
|% -1,07
|
|KRDMD
|5,19
|1.635.779.256
|% 0,19
|
|PETKM
|4,20
|1.468.724.395
|% 1,69
|
|GUBRF
|51,35
|1.183.086.099
|% -0,39
|
|EKGYO
|2,18
|2.928.290.978
|% 4,81
|
|IHLGM
|1,30
|458.654.139
|% 2,36
|
|PETKM
|4,20
|1.468.724.395
|% 1,69
|
|KRDMD
|5,19
|1.635.779.256
|% 0,19
|
|GARAN
|9,24
|2.752.970.088
|% -1,07
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8384
|7,8475
|% -0,31
|
|Euro
|9,3580
|9,3683
|% -0,21
|
|Sterlin
|10,4292
|10,4815
|% -0,48
|
|Frank
|8,6091
|8,6610
|% -0,43
|
|Riyal
|2,0837
|2,0941
|% -0,40
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-28,79
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-10,29
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-74,00
|
|Tam
|2.962
|3.041
|-79,29
|
|Yarım
|1.432
|1.471
|-38,35
|
|Çeyrek
|718
|735
|-19,18
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,56
|-0,78
|
|Gümüş Gr.
|5,65
|5,66
|-0,24
|
|B. Petrol
|48,02
|48,02
|0,23
|
Seans Raporu
17:15
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17:31KONYA
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17:28XU100
Endeks 1, 332 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 79 altında . İşlem hacmi 26, 592.00 milyon TL de
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17:28ESCOM
Yüzde -3.86 oranında düşüşle 6.72 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 502, 235 adet işlem