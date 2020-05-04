***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 18.03.2020Genel Kurul Tarihi 02.06.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.06.2020Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KONAKAdres Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 9 / 207 Esen Han , Çankaya - Konak / İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2019 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması,4 - 2019 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi.6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.7 - 2020 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,9 - Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Korkut'un istifası sebebiyle İlk genel kurul 'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Yusuf Alparslan Yaman'ın yönetim kurulu üyeliğinin görüşülmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunarak onaylanan, Kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatımı ile ilgili şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının onaylanması, görüşülerek karara bağlanması,12 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Balatacılar-2019-GK İlan.pdf - İlan MetniEK: 2 Balatacılar-2019-GK Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 Yılına ait Olağan Genel kurul Toplantısı 02 HAZİRAN 2020 tarihi SALI günü saat 14.00 de Gaziosmanpaşa Bulvarı , No : 9 / 207 , Esen Han , Çankaya - Konak / İZMİR adresinde yapılacaktır.EKLER :1-2019 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Gündemi2-Vekaletname Örneğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842346BIST