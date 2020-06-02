***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi BALATACILAR A.Ş. 2019 Yılı Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 18.03.2020Genel Kurul Tarihi 02.06.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.06.2020Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KONAKAdres Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 9 / 207 Esen Han , Çankaya - Konak / İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2019 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması,4 - 2019 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi.6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.7 - 2020 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,9 - Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Korkut'un istifası sebebiyle İlk genel kurul 'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Yusuf Alparslan Yaman'ın yönetim kurulu üyeliğinin görüşülmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunarak onaylanan, Kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatımı ile ilgili şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının onaylanması, görüşülerek karara bağlanması,12 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Balatacılar-2019-GK İlan.pdf - İlan MetniEK: 2 Balatacılar-2019-GK Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 24.331.724 adet şirket paylarının 12.165.862 TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 802.037,26 TL olan 1.604.074,52 adet payın asaleten, olmak üzere 1.604.074,52 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığı anlaşılması üzerine toplantı yapılamamıştır. İkinci toplantı yönetim kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda bir ay sonra yapılacaktır.Yönetim Kurulu Başkanı OrtakAli ÇAKIROĞLU Ali Penah BOZYİĞİTBAKANLIK KOMİSERİLERİHilal CEYHAN - Mustafa DÜZENHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşülmediKayıtlı Sermaye Tavanı GörüşülmediGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Balatacılar-2019-GK Toplantı Tutanağı-01.pdf - TutanakEK: 2 Balatacılar 02.06.2020 -2019-GK Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848559BIST