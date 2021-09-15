***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Balatacılar A.Ş. 2020 Yılı İkinci Olağan Genel kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Toplantı Tutanağın 8. maddesini tamamlamaGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 11.08.2021Genel Kurul Tarihi 15.09.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.09.2021Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KONAKAdres Gaziosmanpaşa Bulvarı, No: 9 / 207 ,Esen Han , Çankaya - Konak - İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2020 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması,4 - 2020 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi.6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.7 - 2021 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,10 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Balatacılar A.Ş.-2020-2. Olağan GK Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Balatacılar A.Ş.-2020-2.GK Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Balatacılar A.Ş.-2020-2.Olağan GK İlan Davet Yazısı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Gündem Gereğince:1. Toplantı Başkanlığı'na MEHMET ÖMER AKAD oy birliği ile seçilmiştir. Toplantı başkanı, Toplantı Kâtipliği 'ne ALİ PENAH BOZYİĞİT ‘i atamıştır. Genel Kurul evrakının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 yılı yıllık Faaliyet Raporu ALİ ÇAKIROĞLU tarafından okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı.3. MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. firması tarafından hazırlanan 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Toplantı Başkanı tarafından okundu. Söz alan olmadı.4. 2020 yılı Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) Toplantı Başkanı tarafından okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının tasdikine ilişkin oylama yapıldı.2020 yılı Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) oy birliği ile tasdik edildi.5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında ise: Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyeleri kendi oylamalarına katılmayarak toplantıya katılan ve yönetim kurulu üyesi olmayan diğer pay sahipleri tarafından oy birliği ile ayrı, ayrı ibra edildiler.6. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti hakkında yapılan müzakere sonucu Yönetim Kurulu Üyelerine aylık her hangi bir ücret verilmemesine, sadece şirketle ilgili yol, yemek ve otel masraflarının belgelendirmek suretiyle şirket tarafından karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.7. Şirketin 2021 yılı için Bağımsız Denetim firması seçimi konusunda MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2021 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Yönetim Kurulunun hazırlamış Genel Kurula Sunmuş olduğu şirket kâr dağıtım politikası Toplantı Başkanı tarafından okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi. 2020 yılı Dönem Net karı hususunda Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, şirketin 2020 yılı net karı dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasına yapılan oylamada katılanların oy birliği ile karar verildi.9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17-1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Yönetim Kurulunca Şirketin Halk Bankası'na 2.500.000 (İki milyon beş yüz bin) TL işletme rehni olduğu bilgisi verildi.10. Dilekler ve kapanış bölümünde ise söz alan olmadı. Divan başkanı tarafından alınan kararlara itiraz eden muhalefet şerhi olup olmadığı soruldu, olmaması üzerine toplantı saat 15.00 de kapatıldı.15.09.2021Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2020 Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 2020 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 2020 Yılına ait İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Eylül 2021 tarihinde toplantı nisabı aranmaksızın yapılmıştır.Tüm yatırımcılara duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963981BIST