***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2021 Yılı Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 21.07.2022Genel Kurul Tarihi 25.08.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.08.2022Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KONAKAdres Gaziosmanpaşa Bulvarı No:9/207 Esen Han Çankaya / İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2021 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması,4 - 2021 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi.7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,8 - T.T.K 395 ve 396. maddeleri gereği Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.10 - 2022 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,12 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Balatacılar-2021-GK Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Balatacılar-2021-GK İlan Davet Yazısı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Balatacılar-2021-GK Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni Yeterli katılım sağlanamamıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Balatacılar-2021-GK Toplantı Tuıtanağı.pdf - TutanakEK: 2 Balatacılar-2021-GK Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarHazır bulunanlar listesinin tetkikinde Balatacılar Balatacılık Sanayi ve A.Ş.'nin toplam 26.754.374,60 adet şirket paylarının 13.377.187,30-TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 1.277.927,68 TL olan 2.555.855,35 adet payın asaleten, olmak üzere 2.555.855,35 adet payın toplantıda fiziki olarak temsil edildiği ve böylece Türk Ticaret Kanununun Madde 418 ile Bakanlık Temsilciliği Şirket Yönetmeliği'nin 28. Maddesinde öngörülen nisabın (%25) mevcut olmadığının anlaşılması üzerine, toplantının aynı usul ve esaslara uygun olarak yapılacak çağrı ile aynı gündemi görüşmek üzere ileriki bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.Yönetim Kurulu BaşkanıAli ÇAKIROĞLUOrtakAli Penah BOZYİĞİTBAKANLIK TEMSİLCİSİAydın GENÇOĞLU - Pınar ÖZCANhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058338BIST