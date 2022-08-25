***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.08.2022 16:56
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2021 Yılı İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 25.08.2022
Genel Kurul Tarihi 29.09.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.09.2022
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres Gaziosmanpaşa Bulvarı No:9/207 Esen Han Çankaya
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2021 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması
4 - 2021 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
8 - T.T.K 395 ve 396. maddeleri gereği Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
10 - 2022 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi
12 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Balatacılar-2021-GK İlan Davet Yazısı.pdf - İlan Metni
EK: 2 Balatacılar-2021-GK Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Balatacılar-2021-GK Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 Yılına ait 2.Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 / EYLÜL / 2022 tarih Perşembe günü saat: 14.00'de Gaziosmanpaşa Bulvarı No:9 / 207 Esen Han, Çankaya - Konak / İZMİR adresinde gündem dâhilinde yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058344
BIST