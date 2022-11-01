***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Kararları Tesciline İlişkin Bilgi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 25.08.2022Genel Kurul Tarihi 29.09.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.09.2022Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KONAKAdres Gaziosmanpaşa Bulvarı No:9/207 Esen Han Çankaya Konak / İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2021 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması,4 - 2021 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,8 - T.T.K 395 ve 396. maddeleri gereği Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,10 - 10. 2022 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,12 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Balatacılar A.Ş-29.09.2022 Çağrı Kararı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Balatacılar-2021-İkinci GK Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Balatacılar-2021-İkinci GK Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Genel Kurul Toplantı tutanağı ile paylaşılmıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 07.10.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Balatacılar A.Ş-29.09.2022 GK Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Balatacılar A.Ş-29.09.2022 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 07.10.2022 Sayı 10677 Ticaret Sicil Gazetesi.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarGenel Kurul Kararları Tesciline İlişkin Bilgi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075871BIST