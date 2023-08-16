***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.08.2023 16:53
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 11.07.2023
Genel Kurul Tarihi 16.08.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.08.2023
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres Gaziosmanpaşa Bulvarı No:9/207 Esen Han Çankaya / İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2022 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
4 - 2022 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi.
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
8 - 2023 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,
10 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Balatacılar-2022-GK Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Balatacılar-2022-GK İlan Davet Yazısı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Balatacılar-2022-GK Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Hayır
Yapılmama Nedeni Yeterli katılım sağlanamamıştır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Balatacılar-2022-GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Balatacılar-2022-GK Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde Balatacılar Balatacılık Sanayi ve A.Ş.'nin toplam 26.754.374,60 adet şirket paylarının 13.377.187,30-TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 3.315,18 TL olan 6.630,35 adet payın asaleten, olmak üzere 6.630,35 adet payın toplantıda fiziki olarak temsil edildiği ve böylece Türk Ticaret Kanununun Madde 418 ile Bakanlık Temsilciliği Şirket Yönetmeliği'nin 28. Maddesinde öngörülen nisabın (%25) mevcut olmadığının anlaşılması üzerine, toplantının aynı usul ve esaslara uygun olarak yapılacak çağrı ile aynı gündemi görüşmek üzere ileriki bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı
Ali ÇAKIROĞLU
Ortak
Ali Penah BOZYİĞİT
BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
Merve ERGÜN- Barış SEZGİN
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186048
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