***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
02.09.2021 10:05
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
04.06.2021 Tarihinde alınan 2021 / 06 Nolu nakit Sermaye Artış Kararı 31.08.2021 Tarihinde güncellenerek Tahsisli Sermaye Artırım Kararı olarak değiştirilmiştir ve 01.09.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurumu'na başvuru yapılmıştır. Nakit süreci iptal edilerek Tahsisli olarak değiştirildiğini ve fiyat belli olduğunda Tahsisli Sermaye Artışı olarak yeniden sürecin başlayacağını bildiririz.
İptal Edilen Süreç
Sermaye Artırımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961377
BIST
10:191.478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474
|
1.478
En Düşük
1.472
10:198,2884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0047
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3102
En Düşük
8,2609
10:199,8441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0202
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8588
En Düşük
9,8058
10:19483,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,32
|Açılış
|: 483,25
|
|Önceki Kapanış
|: 483,57
|
484,89
En Düşük
481,87
BIST En Aktif Hisseler10:19
|ORCAY
|10,89
|382.871
|% 10,00
|
|EGEPO
|6,05
|1.554.009
|% 10,00
|
|TGSAS
|14,72
|12.507.310
|% 9,93
|
|DIRIT
|3,92
|272.119
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,49
|51.706.550
|% 9,69
|
|UTPYA
|22,38
|85.268
|% -7,37
|
|KUTPO
|57,30
|147.850
|% -4,98
|
|DOBUR
|22,98
|212.268
|% -4,49
|
|AGYO
|3,43
|1.508.533
|% -3,92
|
|OZRDN
|7,38
|374.419
|% -3,91
|
|THYAO
|12,82
|142.403.195
|% -0,62
|
|GARAN
|9,91
|123.341.717
|% 0,81
|
|SISE
|8,93
|121.759.207
|% 1,48
|
|TUPRS
|104,10
|81.789.912
|% 0,48
|
|KOZAL
|106,00
|59.315.170
|% 0,57
|
|AKYHO
|2,49
|51.706.550
|% 9,69
|
|GSDHO
|2,23
|41.720.436
|% 4,21
|
|TSKB
|1,33
|20.548.665
|% 0,76
|
|ODAS
|1,52
|22.996.586
|% 0,00
|
|BSOKE
|2,70
|39.026.925
|% 1,12
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2847
|8,2884
|% 0,06
|
|Euro
|9,8342
|9,8441
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,3867
|11,4438
|% 0,05
|
|Frank
|9,0155
|9,0698
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2036
|2,2147
|% 0,00
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-0,15
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|71,56
|71,56
|-0,03
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Seans Raporu
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