***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedeni04.06.2021 Tarihinde alınan 2021 / 06 Nolu nakit Sermaye Artış Kararı 31.08.2021 Tarihinde güncellenerek Tahsisli Sermaye Artırım Kararı olarak değiştirilmiştir ve 01.09.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurumu'na başvuru yapılmıştır. Nakit süreci iptal edilerek Tahsisli olarak değiştirildiğini ve fiyat belli olduğunda Tahsisli Sermaye Artışı olarak yeniden sürecin başlayacağını bildiririz.İptal Edilen SüreçSermaye Artırımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961377BIST