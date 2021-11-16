***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-30.09.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteKemeraltı Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniKurum Geçici VergiMali Tablonun Verilme Tarihi16/11/2021Açıklamalar01.01.2021 - 30.09.2021 Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Kemeraltı Vergi Dairesine verilen Gelir Tablomuz ekte olup , Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Tüm Yatırımcılara duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978150BIST