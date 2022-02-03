***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜretim faaliyetlerimizi gerçekleştiren Bağlı Ortaklığımız Berka Balata Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu gün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Genel Kurul'a sunulmak üzere sermayesini 10.000.000. TL' dan % 60 artırılarak 16.000.000. TL' a çıkarılması kararı almıştır.Tüm Yatırımcılara saygı ile duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999202BIST