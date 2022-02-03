***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
03.02.2022 15:23
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Üretim faaliyetlerimizi gerçekleştiren Bağlı Ortaklığımız Berka Balata Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu gün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Genel Kurul'a sunulmak üzere sermayesini 10.000.000. TL' dan % 60 artırılarak 16.000.000. TL' a çıkarılması kararı almıştır.
Tüm Yatırımcılara saygı ile duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999202
BIST
18:051.958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.996
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
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2.014
En Düşük
1.949
18:0513,5831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0134
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
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13,5831
En Düşük
13,5079
18:0515,5581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
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|Açılış
|: 15,4000
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|Önceki Kapanış
|: 15,3200
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15,5629
En Düşük
15,4824
18:05786,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,05
|Açılış
|: 786,99
|
|Önceki Kapanış
|: 782,73
|
791,07
En Düşük
778,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PARSN
|39,38
|152.339.635
|% 10,00
|
|PKENT
|369,20
|33.385.127
|% 9,98
|
|DESA
|9,40
|29.839.289
|% 9,94
|
|OZGYO
|2,26
|86.095.118
|% 9,71
|
|KONTR
|121,70
|363.143.486
|% 8,37
|
|DIRIT
|3,51
|509.004
|% -10,00
|
|PAMEL
|86,55
|5.424.379
|% -9,98
|
|ORCAY
|57,25
|29.460.519
|% -9,98
|
|SANEL
|13,19
|8.506.653
|% -9,97
|
|HURGZ
|2,01
|38.226.659
|% -9,87
|
|THYAO
|27,02
|2.997.413.972
|% -2,81
|
|YKBNK
|4,08
|1.970.309.838
|% -5,77
|
|GARAN
|11,94
|1.890.794.547
|% -2,85
|
|KRDMD
|11,23
|1.357.403.811
|% -4,02
|
|AKBNK
|7,77
|980.315.582
|% -4,31
|
|YKBNK
|4,08
|1.970.309.838
|% -5,77
|
|TSKB
|1,56
|315.158.581
|% -3,11
|
|GARAN
|11,94
|1.890.794.547
|% -2,85
|
|EKGYO
|2,38
|372.008.436
|% -2,06
|
|AKBNK
|7,77
|980.315.582
|% -4,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5579
|13,5748
|% 0,04
|
|Euro
|15,5269
|15,5615
|% 0,21
|
|Sterlin
|18,3679
|18,4600
|% 0,75
|
|Frank
|14,6537
|14,7420
|% 0,36
|
|Riyal
|3,6016
|3,6197
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|1,40
|
|Altın Gr.
|787
|787
|4,26
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|0,00
|
|Tam
|5.196
|5.328
|-1,42
|
|Yarım
|2.512
|2.577
|-0,69
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,50
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,81
|0,03
|
|B. Petrol
|91,56
|91,56
|0,59
|