***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin 12.165.862 -TL'den % 100 Sermaye Artışı yapılarak 24.331.724 -TL'sına çıkarılması nedeniyleartırılacak 12.165.862 -TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin SPK onayına sunulan 2.bölüm taslak izahname ektedir. Ayrıca Şirket'in internet sitesinde de ilan edilmektedir.Tüm Yatırımcılara duyurulur Saygılarımızla, BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945256BIST