***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
30.06.2021 18:59
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 12.165.862 -TL'den % 100 Sermaye Artışı yapılarak 24.331.724 -TL'sına çıkarılması nedeniyle
artırılacak 12.165.862 -TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin SPK onayına sunulan 2.bölüm taslak izahname ektedir. Ayrıca Şirket'in internet sitesinde de ilan edilmektedir.
Tüm Yatırımcılara duyurulur Saygılarımızla, BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945256
BIST
18:051.356
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -15,33
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.352
18:058,7033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0306
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
18:0510,3317
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0659
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
18:05495,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,16
|Açılış
|: 495,72
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,72
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|22,44
|65.352.054
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.832.091
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.663.182
|% 9,99
|
|MAALT
|194,80
|29.942.699
|% 9,99
|
|AYCES
|68,30
|2.961.470
|% 9,98
|
|TKURU
|243,90
|6.709.352
|% -10,00
|
|EUKYO
|6,66
|4.618.822
|% -10,00
|
|YAPRK
|35,12
|7.774.797
|% -9,99
|
|TACTR
|31,58
|3.786.693
|% -9,98
|
|DENGE
|2,77
|1.725.039
|% -9,77
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
|
|THYAO
|13,37
|973.020.643
|% -0,15
|
|KUTPO
|57,60
|694.501.045
|% -3,60
|
|EREGL
|18,00
|526.883.185
|% -1,48
|
|SASA
|27,18
|503.646.252
|% -3,89
|
|YKBNK
|2,16
|465.115.526
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|391.958.349
|% -2,60
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
|
|TSKB
|1,28
|132.368.102
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,28
|470.448.544
|% -0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6998
|8,7033
|% -0,35
|
|Euro
|10,2960
|10,3317
|% -0,63
|
|Sterlin
|11,9810
|12,0410
|% -0,59
|
|Frank
|9,3711
|9,4276
|% -0,75
|
|Riyal
|2,3144
|2,3260
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|11,13
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,41
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,31
|0,06
|
|B. Petrol
|75,00
|75,00
|0,72
|