***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin 13.377.187,30.-TL'den 25.500.000,30.-TL'sına çıkarılması nedeniyle artırılacak 12.122.813.-TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin taslak izahname ekte verilmektedir. Ayrıca Şirket'in internet sitesinde de ilan edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060299BIST