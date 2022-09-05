***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
05.09.2022 19:58
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 13.377.187,30.-TL'den 25.500.000,30.-TL'sına çıkarılması nedeniyle artırılacak 12.122.813.-TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin taslak izahname ekte verilmektedir. Ayrıca Şirket'in internet sitesinde de ilan edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060300
BIST
18:053.358
En Yüksek
|Değişim
|: 4,21%
|| 135,63
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.367
En Düşük
3.248
18:0518,2243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0243
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
18:0518,1083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0106
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
18:051.001,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,99
|Açılış
|: 1.001,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICBCT
|7,93
|33.908.581
|% 9,99
|
|KRDMD
|12,88
|2.750.005.850
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|41.158.170
|% 9,97
|
|ZRGYO
|3,75
|72.914.580
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.572.918
|% 9,97
|
|ISATR
|451.334,80
|451.335
|% -10,09
|
|MTRKS
|42,78
|52.008.740
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,15
|22.380.719
|% -9,94
|
|ULUSE
|129,50
|81.809.632
|% -9,06
|
|MOBTL
|2,27
|225.626.657
|% -6,97
|
|YKBNK
|8,11
|11.664.538.050
|% 3,84
|
|THYAO
|75,15
|9.953.068.743
|% 4,67
|
|EREGL
|30,98
|7.852.636.417
|% 9,94
|
|GARAN
|25,30
|7.425.807.268
|% 3,77
|
|AKBNK
|14,19
|6.844.493.289
|% 8,90
|
|YKBNK
|8,11
|11.664.538.050
|% 3,84
|
|EKGYO
|4,38
|4.763.632.718
|% 8,15
|
|AKBNK
|14,19
|6.844.493.289
|% 8,90
|
|ISCTR
|9,64
|4.557.620.873
|% 9,05
|
|GARAN
|25,30
|7.425.807.268
|% 3,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2142
|18,2243
|% 0,13
|
|Euro
|18,0923
|18,1083
|% -0,06
|
|Sterlin
|20,9227
|21,0276
|% 0,16
|
|Frank
|18,5109
|18,6224
|% 0,16
|
|Riyal
|4,8323
|4,8566
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-2,48
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.003
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.752
|6.817
|52,00
|
|Yarım
|3.290
|3.333
|26,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.667
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,18
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|0,05
|
|B. Petrol
|95,78
|95,78
|2,76
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 180, 65 artarak (% 5.17 ) 3, 675
-
17:59XU100
Endeks 3, 362 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 31 üstünde . İşlem hacmi 99, 876.00 milyon TL de
-
17:59VAKBN
Yüzde 9.95 oranında artışla 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 206, 458, 290 adet işlem
-
17:56ISDMR
Yüzde 9.70 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 434, 886 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 361 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 3 üstünde . İşlem hacmi 98, 831.00 milyon TL de