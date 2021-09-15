***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14.09.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında 2021 / 17 Sayılı alınan karar gereği Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Kar Dağıtım Politikası ekteki gibidir.Tüm Yatırımcılara duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964007BIST